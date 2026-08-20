Condenado un hombre por interrumpir misas e insultar a sacerdotes y fieles en una parroquia de Gran Canaria

La Justicia también ha impuesto al varón una orden de alejamiento tanto de las víctimas como de la parroquia

Detenido por entrar en misa y amenazar de muerte al sacristán con insultos xenófobos en Dos Hermanas, Sevilla

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El Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, ha condenado a un hombre a una multa económica como responsable de tres delitos de vejaciones injustas al interrumpir en varias ocasiones las celebraciones religiosas amenazando e insultando a sacerdotes y fieles en una parroquia del sur de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Fundación Española de Abogados Cristianos en un comunicado en el que añade que la Justicia también ha impuesto al varón una orden de alejamiento tanto de las víctimas como de la parroquia.

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Clima de intimidación, violencia y miedo

En concreto, la sentencia ha considerado probado que durante distintos días del mes de junio dirigió expresiones de carácter vejatorio contra tres personas vinculadas a la parroquia.

Por su parte, fue Abogados Cristianos la que presentó la querella al considerar los hechos como constitutivos de los delitos de interrupción de culto, amenazas y coacciones, entendiendo que la conducta del investigado no se limitó a incidentes aislados, sino que perturbó de forma continuada las celebraciones religiosas y generó un clima de intimidación, violencia y miedo entre los miembros de la comunidad parroquial.

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La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, ha resaltado que "esta condena demuestra que quienes intimidan, acosan y atemorizan a los cristianos no pueden actuar con impunidad".

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"Durante demasiado tiempo los fieles de esta parroquia han tenido que convivir con una situación absolutamente intolerable y nadie debería acudir a misa con miedo a ser insultado, amenazado o acosado; vamos a seguir actuando hasta que se proteja plenamente su libertad religiosa", concluyó.