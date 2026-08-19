El cuerpo del fallecido apareció descuartizado y se busca al autor o autores del crimen

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Los restos humanos encontrados en las inmediaciones de la cola del embalse de Yesa, entre Zaragoza y Navarra, el pasado 4 de agosto son de un vecino de Pamplona de mediana edad víctima de un crimen.

Tal y como informa ‘Diario de Navarra’, la Guardia Civil lo ha identificado y trata de reconstruir los pasos de la víctima desde la capital navarra hasta Yesa para tratar de dar con el autor del crimen.

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El cuerpo del fallecido apareció descuartizado y el hallazgo se produjo sobre las 19:00 horas de la tarde del 4 de agosto. Una familia que paseaba por una playa del embalse dio el aviso a los servicios de emergencia.

La Policía revisa cámaras entre Pamplona y Yesa

La zona fue rápidamente acordonada por los agentes en busca de indicios y pruebas que pudieran arrojar luz sobre las causas del fallecimiento, cuándo se produjo y la identidad de la persona.

El Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros abrió diligencias judiciales por el hallazgo. La Guardia Civil de Zaragoza asumió la investigación al tratarse del término municipal de Sigüés. Sobre las 22:00 horas de esa noche, el juez de guardia autorizó el levantamiento de los restos humanos y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se le iban a practicar las pruebas correspondientes.

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Tal y como relata ‘Diario de Navarra’, durante la investigación se ha compartido información con otros cuerpos policiales y se han revisado numerosas cámaras entre Pamplona y Yesa para tratar de dar con los autores, que siguen sin localizarse.