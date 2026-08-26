La tiradora estaba cazando codornices con su pareja cuando recibió un disparo de manera accidental

Investigan las circunstancias del disparo que causó la muerte a una mujer que cazaba con su pareja en Palencia

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Raquel García, de 53 años fallecía, este martes, durante un accidente de caza cuando estaba con su pareja en un coto de Hérmedes de Cerrato (Palencia). La mujer era una conocida tiradora de Valladolid, además de monitora de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento vallisoletano

Raquel García recibió un disparo de manera accidental, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, que ha descartado un caso de violencia machista, y tras ser trasladada de urgencia al Hospital Río Hortega de Valladolid falleció horas más tarde a consecuencia de las lesiones sufridas.

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La Federación de Caza de Castilla y León y los ayuntamientos de Valladolid y Hérmedes de Cerrato han lamentado el fallecimiento de la tiradora y cazadora, que estaba cazando codornices con su pareja en el coto palentino cuando ocurrió el accidente .

"Desde la Federación de Caza de Castilla y León queremos trasmitir nuestro más sentido pésame a su pareja, familiares, amigos y al colectivo de tiradores y tiradoras. El mundo de la caza lamenta el fatal desenlace", ha indicado la federación en sus redes sociales.

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La concejala de Deportes del Ayuntamiento vallisoletano, Teresa Martínez, ha aprovechado una rueda de prensa para trasladar las condolencias en nombre del consistorio y de la Fundación Municipal de Deportes a la familia de Raquel y a todos sus seres queridos.

"Era una trabajadora que llevaba muchísimos años vinculada a la FMD, una mujer querida y apreciada", ha manifestado Martínez.

Un mensaje que también se ha difundido en las redes sociales municipales: "Lamentamos profundamente la pérdida de Raquel García, monitora de nuestros programas de gimnasia, a la que recordaremos por su profesionalidad y compromiso", escribe la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid en X.

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"Un desafortunado accidente"

El alcalde de Hérmedes de Cerrato, José Julio Rojo, por su parte, ha lamentado en declaraciones a EFE el fallecimiento de la mujer en lo que ha calificado como un desafortunado accidente, y ha recordado que la pareja tenía una casa en la localidad palentina, a la que acudían con frecuencia a cazar.

De hecho, el trágico suceso ocurrió a primera hora de la mañana en una zona próxima al kilómetro 5 de la carretera P-114, a unos 500 metros del casco urbano, y fue su pareja quien llamó a los servicios de emergencia informando de que Raquel estaba herida por un disparo.