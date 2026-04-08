Localizado el cuerpo sin vida del cazador de 52 años desaparecido en León: se le vió por última vez el lunes

El hombre, vecino de Oviedo, había salido a cazar el lunes por la mañana en la zona de Aller, en Asturias

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El operativo de búsqueda ha localizado este miércoles el cuerpo sin vida del cazador de 52 años al que se buscaba desde el lunes en la zona del puerto de San Isidro, entre León y Asturias.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo localizó el cadáver sobre las 13:00 horas en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en el municipio asturiano de Caso.

Lo sucedido en cuanto a la desaparición

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero, confirmó el fallecimiento del cazador y la Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

El hombre, vecino de Oviedo, había salido a cazar el lunes por la mañana en la zona de Aller, en Asturias, según denunció su mujer en la madrugada del martes.

Su vehículo se encontró el martes de madrugada en el aparcamiento de inicio de la ruta Camino de Wamba, situada en la montaña de Riaño, cerca de la estación de esquí de San Isidro, en la provincia de León.