Marta Egea 29 AGO 2026 - 10:00h.

Los cereales se presentan como una opción rápida y energética aunque muchos contienen demasiado azúcar, poca fibra y muy procesados

El hábito cotidiano que puede aumentar el riesgo de diabetes aunque tengas un peso saludable

Compartir







Los cereales siempre han ocupado un lugar privilegiado en el desayuno. Son rápidos, cómodos, crujientes, pensados para niños, fáciles de combinar con leche o yogur y, en muchos casos, envueltos de mensajes que sugieren energía, vitaminas, fibra o incluso una vida más saludable. Lo que sucede es que, detrás de esa imagen familiar y aparentemente inofensiva, hay una realidad que los nutricionistas llevan años intentando explicar: muchos cereales de desayuno no son la opción saludable que parecen.

El problema está en buena parte de los cereales industriales azucarados que se venden como alimento habitual para empezar el día. Bolitas de chocolate, aros de colores, copos glaseados, cereales con miel, granolas muy dulces, rellenos crujientes o mezclas “fitness” que pueden parecer muy diferentes entre sí, pero comparten unas mismas características: contienen cantidades elevadas de azúcar, están muy procesados y no siempre aportan la fibra o la saciedad que se espera en un buen desayuno.

PUEDE INTERESARTE Beber café cada día sí tiene efectos en el cuerpo: la ciencia por fin llega a una conclusión al respecto

Debido a ello, cada vez más expertos insisten en que conviene mirar estos productos con otros ojos. No deben ser convertidos como un básico diario del desayuno, sino en consumo ocasional. Hay que entender que desayunar bien no significa llenar un bol con cualquier caja que prometa energía.

El problema es qué desayunamos

Los nutricionistas no buscan que la población deje de desayunar. De hecho, muchas guías de alimentación recomiendan que, si se desayuna, se haga de forma equilibrada, con alimentos que aporten energía, saciedad y nutrientes de calidad. El problema llega cuando el desayuno se convierte en una suma de productos dulces, refinados y poco saciantes.

En nuestro país, el desayuno tradicional ha convivido durante años con galletas, bollería, cacao soluble, zumos, pan blanco con mermelada y cereales azucarados. Todo esto tiene algo en común: aunque podrían encajar de manera puntual, no deberían ser la base de una alimentación diaria si se toman en versiones muy azucaradas o refinadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por qué los cereales de desayuno parecen saludables

Los cereales de desayuno han conseguido ser una opción práctica y casi automática para desayunar. Solo hay que abrir la caja, servir, añadir leche y listo. Esta comodidad explica parte de su éxito, pero la comodidad no siempre equivale a calidad nutricional.

Una de las razones por las que este alimento genera tanta confusión es la manera de venderlos. Muchos envases destacan palabras como “con vitaminas”, “con hierro”, “fuente de fibra”, “con cereales integrales”, “energía para empezar el día” o “bajo en grasa”. El consumidor ve estos reclamos y puede interpretar que está ante un alimento saludable, aunque su lista de ingredientes diga otra cosa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Que unos cereales estén enriquecidos con vitaminas no quiere decir que sean una buena elección si también tienen mucho azúcar añadido. Que incluyan cereal integral tampoco los convierte automáticamente en saludables si el azúcar aparece entre los primeros ingredientes.

Por eso, los nutricionistas insisten tanto en leer la etiqueta completa, no solo la parte frontal. La información importante suele estar en la lista de ingredientes y en la tabla nutricional: cuántos gramos de azúcar tiene por cada 100 gramos, cuánta fibra aporta, si el primer ingrediente es un cereal integral o una harina refinada, si contiene jarabes, miel, chocolate, aromas, sal o grasas añadidas.

El azúcar, el gran punto débil

La principal crítica a muchos cereales de desayuno es su contenido en azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir su ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la energía diaria total, y señala que bajarla por debajo del 5% aportaría beneficios adicionales para la salud. Esto no significa eliminar para siempre cualquier alimento dulce, pero sí limitar los azúcares añadidos y los productos que los concentran.

En el caso de los cereales del desayuno, el problema es que el azúcar puede entrar en el día muy pronto y sin que el consumidor sea plenamente consciente. Un bol aparentemente normal puede sumar una cantidad importante de azúcares libres, especialmente si se combina con cacao soluble, zumo, galletas u otros productos dulces.

El falso efecto energético

Uno de los argumentos más repetidos en torno a estos productos es que dan energía. Técnicamente es cierto: aportan caloría, sobre todo en forma de hidratos de carbono. Pero no toda energía tiene el mismo efecto en el cuerpo ni en la saciedad.

Un desayuno basado en cereales azucarados puede provocar una sensación rápida de energía, pero también puede dejar hambre al poco tiempo si no contiene suficiente fibra, proteína o grasas saludables. Es decir, puede llenar en el momento sin sostener demasiado. Esa es una de las razones por las que muchas personas desayunan cereales a media mañana ya necesitan otro alimento dulce o un segundo café.

Sería injusto decir que todos los cereales de desayuno son malos. Pero no es verdad. El problema está en meter en el mismo saco unos copos de avena integrales sin azúcar y unos cereales de chocolate rellenos. Nutricionalmente no tienen nada que ver. La avena, el centeno, la espelta, el trigo integral o los copos de cereales sin azúcar pueden aportar fibra y ayudar a construir un desayuno completo si se combinan bien.

La clave está en escoger productos sencillos. Cuanto más larga y compleja es la lista de ingredientes, más conviene revisar. Un buen cereal no necesita parecer un postre.