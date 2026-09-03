La Guardia Civil ha interpuesto varias denuncias por conducción temeraria en las carreteras de Baleares tras difundirse vídeos en redes sociales

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La Guardia Civil ha interpuesto varias denuncias por conducción temeraria en las carreteras de Baleares después de que los hechos, grabados en vídeo, se difundieran a través de las redes sociales.

En dichas grabaciones, los conductores denunciados aparecen realizando maniobras irresponsables o potencialmente peligrosas para la seguridad vial, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Durante la temporada estival, los guardias civiles han reforzado el rastreo de este tipo de contenidos en internet como complemento a los controles y servicios de vigilancia que se desarrollan habitualmente en las carreteras del archipiélago.

Varios conductores denunciados

Para ello, los agentes han realizado análisis minuciosos las imágenes difundidas a través de las redes sociales con el fin de esclarecer los hechos, identificar los vehículos involucrados y localizar a los supuestos infractores.

El objetivo ha sido delimitar las responsabilidades correspondientes en función de cada caso, ya que determinadas conductas graves al volante pueden constituir un delito contra la seguridad vial.

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Como resultado de estas investigaciones la Guardia Civil ha denunciado a varios conductores implicados en grabaciones de conducción temeraria. La Comandancia, consultada por Europa Press, no ha detallado el número de denuncias, aunque estas serían al menos cinco que aparecen en un vídeo recopilatorio distribuido por el cuerpo.

Entre otras conductas, en dichas grabaciones se puede observar un coche en el que los pasajeros exceden la capacidad máxima, otro en el que uno de sus pasajeros lleva buena parte del cuerpo fuera del mismo y tres adelantamientos peligrosos.

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La Guardia Civil ha destacado el "papel clave" que la ciudadanía puede jugar para detectar este tipo de casos y ha pedido cualquier conducta peligrosa al volante o imagen relevante sea puesta en su conocimiento.