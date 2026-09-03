Los agentes y los investigadores sospechan que el padre podría haber matado a su hija y a su mujer y, después, se habría suicidado

Investigan la muerte de un matrimonio y su hija de 5 años con discapacidad en Roma: podrían haberse suicidado, según unas cartas de despedida

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RomaLos Carabinieri y la Policía de Roma continúan investigando la muerte de un matrimonio y de su hija de solo cinco años en una vivienda situada en el distrito italiano de Pietralata. El hallazgo se produjo el pasado viernes 31 de agosto cuando la Policía entró en la casa del matrimonio alertados por un familiar de los fallecidos. Nada más entrar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de la pareja, de su hija de cinco años y de la mascota de la familia.

Los investigadores sospechan que el caso se trataría de un asesinato-suicidio producido por Luca Abbasciano. El padre de familia, un hombre de 42 años y técnico informático, habría usado su arma de fuego para cometer estas muertes tras hallar junto a los cuerpos sin vida varias cartas de despedida dedicadas a familiares y amigos.

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Una pistola a nombre de Luca

Junto al cadáver de este hombre, también fue hallado el de Valentina Pambianco, de 41 años; su hija Bianca, que todavía no había cumplido seis años y tenía una discapacidad grave, y el del perro de la familia. Los tres fueron localizados alrededor de las 13:00 horas de la tarde, después de que un familiar, preocupado porque no conseguía contactar con ellos, avisara a los servicios de emergencia.

Nada más recibir la llamada, los bomberos forzaron la puerta del domicilio y encontraron los cuerpos en el dormitorio, con heridas de bala. Hay que recordar que en el domicilio también se encontró una pistola Glock que fue incautada durante las diligencias realizadas en presencia del forense y que se estaba registrada a nombre de Luca Abbasciano.

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Por el momento, la investigación continúa abierta y trata de determinar las circunstancias exactas de las muertes, así como cuál de los dos cónyuges utilizó el arma.

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Las cartas de despedida firmadas por el matrimonio

Según el medio de comunicación 'Roma Today', los investigadores localizaron en la cocina una docena de cartas manuscritas firmadas por la pareja en las que el matrimonio habría anunciado sus planes de quitarse la vida.

"Estaban dirigidas a los familiares de Luca y Valentina y firmadas por la pareja. Según ANSA, el resumen de las cartas decía: 'No podemos hacerlo solos'. De hecho, la pareja tenía grandes dificultades para cuidar a su hija Bianca, que padecía una grave discapacidad. En los mensajes manuscritos, la pareja escribió repetidamente sobre su incapacidad para cuidar a la niña, incluso sin apoyo económico. De ahí la decisión de suicidarse, que aparentemente fue consensuada entre los padres", informan desde 'Roma Today'.

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Los problemas de salud de la pequeña Bianca

Bianca tenía cinco años y era una niña que padecía diferentes enfermedades. Nació prematura a los siete meses de gestación y tenía parálisis cerebral, retrasos motores y cognitivos y epilepsia además de problemas de visión. La niña debía someterse a tratamiento y hospitalización constantes. Cinco años después, Luca y Valentina no pudieron más, acabaron con su vida y con la de su hija discapacitada, según relata el diario 'La República' sobre una noticia que ha conmocionado a Italia.

"Solos no podemos", es el mensaje definitivo en una veintena de cartas de despedida encontradas sobre la mesa del salón en las que reflejaban sus últimas voluntades y el reparto de sus bienes.

La imagen del final de esta familia es desoladora. La pequeña Bianca, de cinco años, muerta en medio de sus padres con un impacto de bala en el pecho; Luca y Valentina con sendos disparos en la cabeza. Junto a ellos se encontraba también sin vida Teo, el perro de la familia, un braco abatido de otro tiro, informa 'El Corriere de la Sera'.

Un tratamiento experimental, la última esperanza de la familia

Luca y Valentina tuvieron hasta el final todas sus esperanzas volcadas en México, en un centro especializado en el tratamiento de la parálisis cerebral infantil: el del doctor José Roberto Trujillo, al frente de la clínica NeuroCytonix, en Monterrey. La comunidad científica ha expresado reiteradamente sus dudas sobre el tratamiento, pero la sensación de angustia y los contactos con otras familias con menores con enfermedades incurables les animaron a probar.

Allí sometieron a su hija a un tratamiento experimental con un dispositivo llamado Cytotron, que utiliza ondas de radiofrecuencia y resonancia magnética rotacional para estimular los tejidos. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo económico, los resultados en el caso de la pequeña Bianca tardaban en llegar.

Italia, conmocionada tras el crimen

El caso ha provocado una profunda conmoción en Italia y ha vuelto a poner el foco en las dificultades que afrontan muchas familias con personas con discapacidad a su cargo. Adnkronos Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV de Roma, ha concedido una rueda de prensa en la que ha informado que la familia estaba acompañada por los servicios sociales, ya que Bianca, la hija de esta familia, padecía una "severa discapacidad".

"Todavía no sabemos cómo ocurrió todo, pero quiero aclarar que no se trataba de una situación de marginalidad y que, a pesar de que nosotros, como administración, teníamos el caso a nuestro cargo, y de que también recibían asistencia económica, no fue suficiente", indicaba en rueda de prensa el presidente.

Según el testimonio de Umberti, la familia recibía asistencia de los servicios sociales debido a la discapacidad grave de la menor. "Eran buenas personas que llevaban años luchando", afirmó Umberti, quien destacó especialmente la situación de la madre. Según explicó, la familia recibía apoyo económico y asistencia de los servicios sociales, aunque, a su juicio, estas ayudas no fueron suficientes para afrontar todos sus problemas.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.