Agentes de la Policía de Italia investigan la muerte de un matrimonio y de su hija de cinco años con discapacidad en Roma

El Teléfono de la Esperanza atiende un 10,6 % más de peticiones de ayuda relacionadas con el suicidio

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RomaConmoción en Roma tras encontrar a un matrimonio, a su hija de solo cinco años y a su perro muertos en una vivienda situada en el distrito italiano de Pietralata. El hallazgo se produjo el pasado viernes 31 de agosto cuando la Policía entró en la casa del matrimonio alertados por un familiar de los fallecidos. Nada más entrar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de la pareja, de su hija de cinco años y de la mascota de la familia.

La principal hipótesis que barajan ahora los investigadores es la de un asesinato-suicidio tras hallar junto a los cuerpos sin vida varias cartas de despedida dedicadas a familiares y amigos.

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El hallazgo de los tres cadáveres

Las víctimas son Luca Abbasciano, de 42 años y técnico informático; su esposa, Valentina Pambianco, de 41 años; y su hija Bianca, que todavía no había cumplido seis años y tenía una discapacidad grave.

Los tres fueron localizados alrededor de las 13:00 horas de la tarde, después de que un familiar, preocupado porque no conseguía contactar con ellos, avisara a los servicios de emergencia. Nada más recibir la llamada, los bomberos forzaron la puerta del domicilio y encontraron los cuerpos en el dormitorio, con heridas de bala.

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Hasta el lugar se desplazaron agentes de los Carabinieri de la comisaría de Montesacro, que trabajan para reconstruir lo ocurrido.

Las cartas de despedida firmadas por el matrimonio

Según el medio de comunicación 'Roma Today', los investigadores localizaron en la cocina una docena de cartas manuscritas firmadas por la pareja en las que el matrimonio habría anunciado sus planes de quitarse la vida.

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"Estaban dirigidas a los familiares de Luca y Valentina y firmadas por la pareja. Según ANSA, el resumen de las cartas decía: 'No podemos hacerlo solos'. De hecho, la pareja tenía grandes dificultades para cuidar a su hija Bianca, que padecía una grave discapacidad. En los mensajes manuscritos, la pareja escribió repetidamente sobre su incapacidad para cuidar a la niña, incluso sin apoyo económico. De ahí la decisión de suicidarse, que aparentemente fue consensuada entre los padres", informan desde 'Roma Today'.

Un arma de fuego a nombre de Luca Abbasciano

En el domicilio también se encontró una pistola Glock que fue incautada durante las diligencias realizadas en presencia del forense y que se estaba registrada a nombre de Luca Abbasciano.

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Por el momento, la investigación continúa abierta y trata de determinar las circunstancias exactas de las muertes, así como cuál de los dos cónyuges utilizó el arma.

Recibían ayudas económicas por su situación vulnerable

Adnkronos Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV de Roma, ha concedido una rueda de prensa en la que ha informado que la familia estaba acompañada por los servicios sociales, ya que Bianca, la hija de esta familia, padecía una "severa discapacidad".

"Todavía no sabemos cómo ocurrió todo, pero quiero aclarar que no se trataba de una situación de marginalidad y que, a pesar de que nosotros, como administración, teníamos el caso a nuestro cargo, y de que también recibían asistencia económica, no fue suficiente", indicaba en rueda de prensa el presidente.

Según el testimonio de Umberti, la familia recibía asistencia de los servicios sociales debido a la discapacidad grave de la menor. "Eran buenas personas que llevaban años luchando", afirmó Umberti, quien destacó especialmente la situación de la madre. Según explicó, la familia recibía apoyo económico y asistencia de los servicios sociales, aunque, a su juicio, estas ayudas no fueron suficientes para afrontar todos sus problemas.

El funeral de la familia

El responsable municipal calificó lo ocurrido como una tragedia y reconoció la preocupación de las instituciones ante estas situaciones. "Ante ciertos problemas, no tenemos solución", lamentó, al tiempo que aseguró que la administración estará presente en el funeral de la familia.

Los Carabinieri y la Fiscalía de Roma continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar qué ocurrió dentro del apartamento antes del hallazgo de los tres cuerpos.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.