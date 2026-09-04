El juez encargado de la investigación de la muerte de la conocida como 'chamana de los empresarios' ha archivado la causa

Flor Bollini murió durante la madrugada del 14 de octubre de 2024, después de participar en una fiesta celebrada en una villa de Ibiza

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IbizaDos años después de su muerte, el juez que investigaba la muerte de Flor Bollini, conocida como la 'chamana de los empresarios', ha archivado de nuevo el caso. La investigación sobre la muerte de María Florencia Bollini, la argentina de 44 años conocida como la 'chamana de los empresarios', ha sido archivada, según publica 'Diario de Mallorca'.

Al parecer, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen indicios de que se cometiera un delito relacionado con su fallecimiento. Según la investigación, Bollini murió durante la madrugada del 14 de octubre de 2024, después de participar en una fiesta celebrada en una villa de Ibiza. La investigación judicial concluye que su muerte pudo deberse a la combinación de tres factores: el consumo de varias sustancias psicotrópicas, la exposición a altas temperaturas en una sauna y una cardiopatía que padecía en grado leve o moderado, según recoge 'Diario de Mallorca'.

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Los resultados de la autopsia de la 'chamana de los empresarios'

En definitiva, el juez considera que no existen pruebas de que otra persona le suministrara las sustancias, la obligara a permanecer en la sauna o realizara alguna acción que pudiera haber provocado su muerte. Además, el Ministerio Fiscal también ha solicitado el archivo de las actuaciones.

Según los análisis toxicológicos, Bollini habría consumido MDMA, ketamina, norketamina, anfetamina y metanfetamina, además de alcohol. Por eso, el informe del médico forense apunta a una exposición a diferentes sustancias antes del fallecimiento. La autopsia establece como causa inmediata un shock cardiogénico y sitúa la muerte súbita en un contexto de intoxicación por sustancias psicotrópicas y exposición a un calor intenso debido a que se encontraba en el interior de una sauna.

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La hipótesis que considera más probable el forense es que Bollini se encontrara bajo los efectos de las drogas mientras permanecía en la sauna. En ese momento habría sufrido un desmayo y caído junto a la estufa de leña y sus piedras. Esta situación explicaría las quemaduras que presentaba en la mano, la cadera y la pierna izquierdas, explica 'Diario de Mallorca'.

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La familia cree que alguien mató a Flor Bollini

La familia había cuestionado anteriormente la investigación que explicaría la muerte de la conocida chamana. En noviembre de 2025, Fede, el hermano de Flor Bollini, ofreció una entrevista al medio de comunicación 'Las Provincias' en las que aseguraba que a la chamana “la mataron y trataron de hacerla pasar por una drogadicta”.

Su hermano Fede se mostraba convencido de que la mataron. Por eso, tras reabrirse la causa, su abogado pedía que se citase como investigados a tres hombres y dos mujeres que se encontraban en la villa cuando la Guardia Civil acudió la noche de los hechos. Lo mismo solicitaba para el matrimonio que tenía las pertenencias de Flor Bollini.

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La fallecida había acudido a una fiesta que prometía ser “salvaje” y en la que se animaba a los asistentes a llevar “lo que les apetezca” en una invitación de WhatsApp, con emoticonos de pastillas, copa, nieve, caballo y dinero. Tras más de 24 horas ininterrumpidas de fiesta, el dueño de la villa y otros cuatro asistentes llamaron a Emergencias.

Cuando llegaron la Policía y los servicios sanitarios, el cadáver había sido movido hasta una mesa de la terraza, alumbrada con velas, junto a la piscina. Le habían puesto encima una manta para taparla. Según explicaron, la mujer, que realizaba rituales de 'sapo bufo' y presentaba problemas cardíacos, había acudido a la sauna de la mansión en varias ocasiones y, después de vigilarla eventualmente, precisamente, por sus problemas de salud, la encontraron desvanecida.

El juez archiva la causa

La causa fue reabierta el 23 de septiembre de 2025 después de que la familia solicitara nuevas investigaciones. La Guardia Civil amplió entonces el atestado y tomó declaración a varias personas.

Otro de los elementos analizados fue el Oura Ring que llevaba Bollini. El dispositivo fue retirado durante la autopsia y posteriormente entregado al juzgado para que pudiera ser devuelto a la familia.

El forense señaló que no encontró lesiones que indicaran que alguien hubiera intentado quitarle el anillo por la fuerza. Además, explicó que durante la autopsia desconocía que se trataba de un dispositivo tecnológico, ya que este tipo de aparatos no forma parte de su especialidad, recogen desde el medio de comunicación mallorquín.

Finalmente, el juez considera que no existen indicios racionales de criminalidad suficientes para mantener abierta la causa. Por ello, ha decretado nuevamente el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.