"Siguen haciendo su agosto a costa de la tragedia humana", advirtió la AUGC sobre las organizaciones que trafican con personas
Nueva protesta en las calles de Ceuta contra la acogida de migrantes: piden la salida inmediata
CeutaEn el contexto actual de la crisis migratoria en Ceuta, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil sigue denunciando el problema vinculado a la actividad de las "mafias en puntos críticos" de la ciudad autónoma.
"Siguen haciendo su agosto a costa de la tragedia humana", lamentó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el 4 de septiembre acerca del "tráfico de personas y de vidas" hacia la península, cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Las organizaciones que presuntamente se dedican a transportar a migrantes "aprovechan la densa niebla" que se forma en ubicaciones como las "playas de Calamocarro y los acantilados de La Sirenita" para realizar las travesías.
"Las imágenes hablan por sí solas, vemos el vídeo de esta misma tarde bajo una visibilidad nula y la embarcación que nuestros compañeros de la Guardia Civil recuperaron el pasado 24 de agosto", señaló la AUGC en redes sociales.
"Los agentes se enfrentan a esta cruda realidad a diario en la frontera sur", aseguró un sindicato que vuelve a reiterar sus reivindicaciones. Al igual que en otras ocasiones, pero ahora con más motivo que nunca por lo que se está viviendo en Ceuta.
"Urgen más medios, efectivos y personal para extranjería", piden
Resaltó que "urgen más medios, efectivos y personal para tramitar expedientes de extranjería", ya que respecto a esto último "la situación está muy lejos de normalizarse", según apuntó en otra publicación del 5 de septiembre.
Desde la AUGC precisan que todo ello es necesario "para garantizar la seguridad" en la ciudad autónoma. "Denunciamos la impunidad en las playas, basta ya de mirar a otro lado", ruegan con el objetivo de que hagan caso a sus solicitudes.