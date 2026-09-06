La Policía Local de Castellón ha querido destazar especialmente la rápida, decidida y solidaria actuación de este ciudadano

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CastellónUn ciudadano ha rescatado a un hombre atrapado en el mar durante la madrugada en Castellón. Según informa 'El Periódico Mediterráneo', la Policía Local intervino después de recibir una llamada realizada por la pareja del varón que se encontraba en el agua, en las inmediaciones de la calle Astrónomo Francesc Aragó.

Según las primeras informaciones, el hombre habría mantenido una discusión con su pareja y se habría introducido en el mar. Ella, al ver que algo no iba bien, llamó a las autoridades para pedir ayuda.

Un hombre que se encontraba en la playa se metió al agua para rescatar al afectado

Una vez que recibieron el aviso las autoridades, desde el CIMSE se activaron de inmediato los recursos policiales y sanitarios necesarios para atender la emergencia. Pero, durante ese tiempo, un hombre que se encontraba en la playa se dio cuenta de la situación y se introdujo en el mar para ayudar a la persona que se encontraba a unos cien metros de la orilla.

El ciudadano consiguió alcanzar al hombre y llevarlo hasta la orilla. Los efectivos policiales y los servicios sanitarios que se desplazaron hasta el lugar atendieron al varón. La Policía Local de Castellón ha querido destazar especialmente la rápida, decidida y solidaria actuación de este ciudadano, cuya intervención resultó fundamental para poner a salvo al hombre y permitir que recibiera asistencia inmediata.

Los servicios sanitarios de la Consellería de Sanidad atendieron al afectado y lo trasladaron al Hospital General Universitario de Castellón.