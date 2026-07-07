Carlos Plá Valencia, 07 JUL 2026 - 12:49h.

La profundidad del pozo, el miedo y la resistencia del animal, complicaron la intervención hasta que uno de los guardias civiles cogió un lazo de captura para sacar al zorro

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Agentes de la Guardia Civil se han empleado a fondo para conseguir rescatar con vida a un zorro rojo que había quedado atrapado en el interior de un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad en una parcela particular del término municipal de Aspe (Alicante).

El aviso se recibió sobre las 20:15 horas del pasado 2 de julio, cuando una vecina alertó al Puesto Principal de Aspe de que el animal había caído al fondo del pozo y no podía salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil y los agentes pusieron en marcha un rescate complejo con la ayuda de una caja y varias cuerdas. Además, la profundidad del pozo, unida al miedo y la resistencia del animal, complicó la intervención, por lo que uno de los guardias civiles acudió a por un lazo de captura.

Finalmente, gracias a la pericia de los agentes lograron inmovilizar al zorro y subirlo hasta la superficie. Una vez fuera del pozo, comprobaron que se encontraba en buen estado y no presentaba heridas de consideración, por lo que fue liberado de nuevo en su hábitat natural.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil ha recordado la importancia de proteger la fauna silvestre y ha pedido a la ciudadanía que comunique la presencia de animales heridos o en peligro a través del teléfono de emergencias 062.