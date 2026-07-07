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El difícil rescate a un zorro atrapado en un pozo de cuatro metros de profundidad en Aspe, Alicante

La Guardia Civil rescata un zorro de un pozo de cuatro metros de profundidad en Aspè
Los agentes han podido sacar al animal con vida. Guardia Civil
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Agentes de la Guardia Civil se han empleado a fondo para conseguir rescatar con vida a un zorro rojo que había quedado atrapado en el interior de un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad en una parcela particular del término municipal de Aspe (Alicante).

El aviso se recibió sobre las 20:15 horas del pasado 2 de julio, cuando una vecina alertó al Puesto Principal de Aspe de que el animal había caído al fondo del pozo y no podía salir por sus propios medios.

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Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil y los agentes pusieron en marcha un rescate complejo con la ayuda de una caja y varias cuerdas. Además, la profundidad del pozo, unida al miedo y la resistencia del animal, complicó la intervención, por lo que uno de los guardias civiles acudió a por un lazo de captura.

Finalmente, gracias a la pericia de los agentes lograron inmovilizar al zorro y subirlo hasta la superficie. Una vez fuera del pozo, comprobaron que se encontraba en buen estado y no presentaba heridas de consideración, por lo que fue liberado de nuevo en su hábitat natural.

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Colaboración ciudadana

La Guardia Civil ha recordado la importancia de proteger la fauna silvestre y ha pedido a la ciudadanía que comunique la presencia de animales heridos o en peligro a través del teléfono de emergencias 062.

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