Un amplio despliegue policial en la Alameda Principal de la ciudad ha sorprendido a los ciudadanos

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La Policía Nacional ha detenido este lunes en Málaga a un hombre por un presunto delito de amenazas graves tras amenazar de muerte a las trabajadoras de un restaurante Burger King situado en la Alameda Principal de Málaga.

Tal y como han relatado las empleadas a ‘Diario SUR’, la escena se ha desencadenado cuando el sospechoso ha irrumpido en el local para, presuntamente sustraer refrescos de las máquinas de autoconsumo ilimitado.

El suceso ha ocurrido poco después de las 17:00 horas, cuando el individuo, conocido por al Policía, se habría colado para servirse bebida sin abonarla. Según las trabajadoras no es la primera vez que ocurre.

Dos semanas yendo al local a diario

“Lleva dos semanas que viene casi a diario. Normalmente actúa por la noche o cuando el local se llena, que es cuando menos te das cuenta”, relatan al citado medio. Aseguran que, en esta ocasión, el individuo ha reaccionado de forma agresiva cuando le han llamado la atención.

"Nos suele decir que nos va a matar y que procuremos no ir solas a tirar la basura porque nos va a coger", relatan al medio malagueño. En esta ocasión estaba en el establecimiento el gerente del local, que ha logrado reducir al hombre hasta la llegada de los agentes, evitando así que huyera.