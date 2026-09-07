Federico Vella fue capaz de llamar a la madre de su expareja, Lorena, para decirle que estaba muerta antes de suicidarse en Italia.

Nuevo crimen machista en Italia: secuestra a su exmujer y la arroja desde un viaducto de 40 metros antes de suicidarse

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Federico Vella fue cruel y malvado hasta el final de su vida en un suceso que ha conmocionado en Italia. No solo fue capaz de secuestrar y atar a su exmujer, Lorena Iscari y meterla en un maletero antes de matarla tirándola por un viaducto de 40 metros. Antes de suicidarse, Vella, de 36 años, fue capaz de llamar a la madre de su víctima: "Tu hija está muerta". La fiscalía empieza a tener más claro que el crimen no fue un arrebato de Federico sino algo premeditado.

No en vano, en la mañana del ataque, Vella entró en una tienda de la zona de Novoli, donde compró todo lo que posteriormente se encontró en su coche: bridas desechables (que luego utilizó para inmovilizar a Lorena), una sábana, tijeras, un martillo y, finalmente, la cinta adhesiva utilizada en la fotocélula de la puerta del garaje, según adelanta El Corriere Della Sera. Un vídeo de Autostrade per l'Italia documenta cómo Vella arrojó a la mujer desde el paso elevado antes de quitarse la vida.

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La obsesión de Federico con la madre de Lorena para poder recuperarla hacía que la llamara cinco veces al día. Su matrimonio se había acabado por una infidelidad de él, pero pese a todo ambos pasaron en agosto juntos las vacaciones. De hecho, Lorena y él fueron a terapia, pero el comportamiento de él en la misma acabó con eso también. En la mente de Lorena ya solo existía el miedo. Su familia, y su madre, lo sabían. Y eran su refugio frente a Federico. Por eso él acosaba a su madre y la escribía que era una malvada por no contestarle.

A Lorena su propia familia le aconsejaba que denunciara a Federico. Pero ella se resistió. No quería hacerle daño. "Lorena se había quedado con nosotros en Puglia en parte porque tenía demasiado miedo", confesó su madre.

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Tras las vacaciones juntos, tras esa última oportunidad para salvar la relación, Lorena sabía que todo había acabado. Regresó a Florencia el 28 de agosto, y durante esos días Federico intentó de nuevo reavivar una relación que para ella ya se había desvanecido definitivamente. Sabía que era el culpable de haber perdido a la que veía como la mujer de su vida, pero a la vez, y viendo que no recuperarla ya era imposible está tramando un plan para secuestrarla y matarla.

El hombre se plantó en el garaje comunitario donde ella solía aparcar, en un barrio residencial de la ciudad. En cuanto Lorena estacionó su todoterreno, Federico apareció por sorpresa, la agredió y la dejó semiinsconsciente. Entonces le ató las piernas y las muñecas con bridas de electricista y la encerró en el maletero junto a su mochila. Lorena fue valiente y ya dentro del maletero llamó al 112. La víctima facilitó datos clave como el modelo del coche, la matrícula y la identidad del agresor, pero nadie fue capaz de llegar a tiempo al lugar donde Federico decidió matarla. Los agentes tratan de averiguar si Isceri fue asesinada antes de ser arrojada del puente.

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La Fiscalía ha ordenado también el traslado de los cadáveres para realizar las autopsias y los análisis toxicológicos, mientras los investigadores analizan los teléfonos móviles confiscados para esclarecer los detalles de un crimen meticulosamente planeado.