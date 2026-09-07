"Si se activara la pena de muerte, sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos y vacío interior, y sin conciencia", dice la familia de Celeste sobre D4vid, su presunto asesino.

Hallan el cadáver de una mujer, en avanzado estado de descomposición, en el maletero del coche del rapero D4vd, en Los Ángeles

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"Si se activara la pena de muerte, sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos y vacío interior, y sin conciencia, que solo causó dolor a nuestra hija, a nuestra familia y al mundo que apoya a nuestra preciosa hija”. Son las declaraciones y el deseo de la familia de Celeste Rivas Hernández, la menor presuntamente descuartizada por el rapero D4vd, un día antes de lo que habría sido el decimosexto cumpleaños de la joven. “Pero eso no está en nuestras manos, sino en las de Dios y en las del sistema judicial de California”, añadió la familia en el comunicado compartido con el California Post.

Los restos de Celeste Rivas fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero de un Tesla perteneciente a D4vd en septiembre de 2025. El auto estaba estacionado en una calle del exclusivo vecindario de Hollywood Hills, donde el artista había alquilado una casa multimillonaria en las colinas bajo el icónico letrero de Hollywood.

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En abril de 2026, el rapero fue detenido. Rivas, que residía en un suburbio situado a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, llevaba desaparecida cerca de un año y medio cuando sus restos. El cuerpo de la menor, que estaba en un vehículo que habían retirado a un depósito, fue encontrado por el fuerte olor que desprendía, algo que llamó la atención de los trabajadores que se pusieron en contacto con la policía.

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Un juez dictaminó en julio que había pruebas suficientes para que el caso fuera llevado a juicio. Hoy, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, aún no ha decidido si D4vd, de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se enfrentará a la pena de muerte en caso de ser declarado culpable. Todavía no se ha fijado formalmente una fecha para el juicio.

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D4vd fue arrestado en abril de 2026 y acusado del asesinato de Celeste Rivas. La fiscalía alegó que el cantante apuñaló mortalmente a la adolescente después de que ella amenazara con revelar su relación sexual ilegal que comenzó a los 13 años y arruinar su carrera musical.

D4vd está acusado de asesinato en primer grado con las circunstancias agravantes de acecho, comisión del delito con fines de lucro y asesinato de un testigo de una investigación. También se le acusa de actos sexuales lascivos con una persona menor de 14 años y de mutilación de restos humanos.

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Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes”, según su autopsia. Tenía heridas en el pecho y el abdomen. Se encontró un tatuaje que decía “Shhh….” en el interior de su dedo índice derecho, similar al tatuaje que d4vd tiene en el dedo. De hecho, dos de sus dedos fueron seccionados y faltaban de su otra mano. La defensa de D4vd ha defendido hasta el momento su inocencia y dice que el vehículo era utilizado por más personas aunque estuviera a su nombre.

D4vd alcanzó la fama en 2022 tras hacerse virales en TikTok canciones grabadas con su teléfono para vídeos del videojuego Fortnite. El éxito de su canción 'Romantic Homicide' le permitió firmar con Darkroom/Interscope Records, vinculado a Billie Eilish. El hallazgo del cadáver obligó a D4vd a cancelar su gira mundial. Su discográfica rompió su contrato con él. Poco después, Burke se retiró de la vida pública.

“Celeste era una chica hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar”, recuerda su familia. “La queremos muchísimo y ella siempre nos decía que nos quería. La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste”. Y ahora, esperan que esa justicia sea la pena de muerte.