Detenido en Vitoria un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmente en su vivienda a una mujer

Europa Press Redacción Euskadi 07 SEP 2026 - 18:16h.

La presunta agresión sexual se habría producido en un domicilio ubicado en el barrio de Zabalgana

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Agentes de la Policía Local de Vitoria han detenido un varón de 41 años acusado de agredir sexualmente y coaccionar en su vivienda a una mujer.

Según ha informado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Vitoria, el autor de lo hechos fue detenido este pasado viernes, a las 8.55 horas, después de que una mujer denunciara en dependencias policiales haber sido violada por un hombre en la vivienda de este, ubicada en el barrio de Zabalgana.

El equipo instructor activó el protocolo de agresiones sexuales, por lo que trasladó a la víctima a un centro hospitalario para ser examinada. Debido a la denuncia interpuesta e investigación efectuada, el acusado fue localizado y detenido.