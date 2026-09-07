Juzgan en Finlandia a un hombre por abusos sexuales a 361 niños a través de Snapchat

Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o vídeos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos

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El Tribunal del Distrito de Pirkanmaa, en Tampere (Finlandia), inició este lunes el juicio contra un hombre de 28 años acusado de cometer abusos sexuales a 361 menores a través de la red de mensajería Snapchat y de recopilar y difundir material pedófilo, en el caso más grave de este tipo en la historia del país nórdico.

El juicio comenzó con una breve vista pública en la que el acusado participó de forma remota desde la cárcel de Hämeenlinna, donde cumple una condena de tres años de prisión desde 2023 por un caso anterior de abuso sexual agravado de un menor cuando ejercía de profesor sustituto en una escuela de enseñanza primaria.

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Está previsto que el resto de las sesiones judiciales se celebre a puerta cerrada a petición de las familias de las víctimas para proteger su identidad.

Los cargos presentados

En el nuevo proceso judicial, la Fiscalía atribuye al acusado los cargos de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de edad de forma sexualizada.

Según la Fiscalía, los presuntos abusos, admitidos parcialmente por el acusado durante la instrucción, se cometieron entre 2019 y 2022 y todas las víctimas eran niños que entonces tenían entre nueve y 15 años.

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Una investigación que comenzó en 2022

La investigación preliminar comenzó a finales de 2022, después de que la Policía registrara el teléfono móvil del acusado en el transcurso de la investigación de otro caso penal distinto.

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Los agentes encontraron en el móvil del acusado cientos de miles de archivos, entre ellos miles de vídeos e imágenes de chicos menores de edad de contenido sexualmente explícito. La Policía trató de identificar a los menores durante dos años, un largo proceso que concluyó con la identificación de 364 niños, aunque en tres de estos casos no se pudieron presentar cargos.

Cientos de menores más que aparecían en el material recopilado por el acusado siguen sin ser identificados.

Contactó a través de Snapchat

Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o vídeos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos.

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En algunos casos también les pidió que realizaran actos sexuales, como masturbarse o mantener relaciones con otros menores, y que le enviaran las imágenes y vídeos. El tribunal finlandés ha reservado 45 sesiones de audiencia para procesar al acusado, por lo que es previsible que el juicio continúe al menos hasta finales de este año.