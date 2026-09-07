Los testigos explicaron en su llamada al 112 que los encapuchados habían introducido a un chico en el maletero de un coche

Los Mossos d'Esquadra activaron un dispositivo para intentar localizar el coche que constaba domiciliado en Lleida

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LleidaVarios testigos alertaron a la Policía de un supuesto secuestro en Cervera, en la Segarra (Lleida). Según informa 'ElCaso.com', los ciudadanos vieron cómo un grupo de cuatro o cinco chicos encapuchados ataban de pies y manos a otro joven en medio de la calle y lo metieron en un maletero de un coche.

Los testigos explicaron en su llamada al 112 que los encapuchados habían introducido al chico en el maletero de un Jaguar de color blanco y alertaron que los supuestos secuestradores tenían una pistola. Los Mossos d'Esquadra activaron un dispositivo para intentar localizar el coche que constaba domiciliado en Lleida.

Varias patrullas consiguieron localizar el Jaguar

Desde la región policial de Ponent, y coordinados por el jefe de turno regional operativo, se establecieron varios puntos estratégicos de control para las patrullas y se difundió la información del vehículo y del supuesto secuestro a las diferentes salas policiales. Gracias a los detalles ofrecidos por los vecinos, difundieron rápidamente la matrícula del vehículo por la emisora de los agentes alrededor de las 21:00 horas de la tarde y por los canales policiales.

Varias patrullas consiguieron localizar el Jaguar y empezaron su seguimiento hasta que lo pudieron detener en la carretera L-313, en el cruce con la C-1412a, casi llegando a Ponts, en la comarca de la Noguera (Lleida). Los agentes identificaron a los ocupantes e inspeccionaron el vehículo ante las sospechas de un posible secuestro. Pero no era lo que parecía.

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Los agentes encontraron un cuchillo y una pistola

Los Mossos encontraron un cuchillo y una pistola que, después de comprobarla, confirmaron que era de plástico. Esta peculiar escena formaba parte de una despedida de soltero de unos jóvenes del pueblo para gastar una broma al novio. Aunque todo ha quedado en un pequeño susto, sin duda estos jóvenes recordarán esta despedida de solteros durante mucho tiempo.

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Al principio, los agentes creyeron que podría tratarse de un incidente relacionado con el tráfico de drogas, ya que se han detectado detenciones ilegales relacionadas con grupos criminales que se dedican al narcotráfico. Por eso, los mossos actuaron con rapidez y activaron todos los recursos a su disposición.