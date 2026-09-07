240 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2026, 12 más que en 2025

Marlaska impulsará una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa de alcohol permitida al volante

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Un total de 240 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2026 --en los meses de julio y agosto--, 12 más que en 2025, lo que supone un aumento del 4% respecto a las 230 que fallecieron el año pasado.

Así lo ha avanzado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el balance provisional de la siniestralidad vial registrada en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

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Durante los pasados meses de julio y agosto otras 926 personas resultaron heridas graves y requirieron de hospitalización, un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior en un contexto de aumento de la movilidad en el que los desplazamientos de largo recorrido han aumentado un 1,5% y superado los 102 millones de movimientos.

Proposición de ley para rebajar la tasa de alcohol permitida

"Este ha sido un mal verano" en el que cada día han fallecido cuatro personas por accidentes de tráfico, ha señalado Marlaska, aunque ha matizado que, en cuanto a motoristas, es la primera vez que se rompe la tendencia al alza con 54 fallecidos, 18 menos que en 2025.

Asimismo, el ministro ha afirmado que es "inconcebible" que 1 de cada 5 fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad "que les habría salvado la vida", siendo 25 las víctimas mortales que viajaban en turismo y furgoneta que no llevaba el dispositivo de seguridad.

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"No usar el cinturón de seguridad multiplica por dos el riesgo, el alcohol, por tres", ha insistido Marlaska. Por ello, ha indicado que en este periodo de sesiones se impulsará una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa de alcohol permitida al volante.

En este sentido, el titular de Interior ha expresado que "confía" en que "ningún grupo parlamentario quiera someter a cambalaches políticos inconfesables la aprobación de una norma que solo tiene como objetivo salvar vidas humanas".