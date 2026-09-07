Nuevo incendio en una planta de reciclaje de Alhendín, Granada, con una gran columna de humo

Redacción Andalucía 07 SEP 2026 - 17:24h.

Hace cuatro días, estas mismas instalaciones sufrieron otro incendio que fue sofocado por los trabajadores de la planta de reciclaje

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Un incendio declarado este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín ha provocado una densa columna de humo negro visible desde numerosos puntos de Granada capital y su área metropolitana. Según el servicio de Emergencias de Andalucía, las primeras llamadas de aviso se registraron alrededor de las 15.50 horas, momento en el que se activó un amplio dispositivo de intervención.

Otro incendio hace cuatro días

Según informa el Ideal, hasta las instalaciones se desplazaron Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local de Alhendín y Protección Civil, a los que posteriormente se sumó un camión nodriza de los Bomberos de la Diputación para reforzar las labores de extinción. La magnitud de la humareda obligó a coordinar la actuación desde distintos puntos del entorno metropolitano.

Granada Digital, recuerda que este suceso se produce apenas cuatro días después de otro fuego registrado en la misma planta. En aquella ocasión, tal como recuerda el citado medio, el incendio se originó durante la tarde del jueves y los trabajadores consiguieron sofocarlo por sí mismos, evitando la intervención de los bomberos. La repetición del incidente vuelve a situar el foco sobre las condiciones de la instalación, aunque por ahora no han trascendido datos sobre el origen del fuego actual ni sobre posibles daños personales o materiales.