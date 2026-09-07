Manuel Pimentel Málaga, 07 SEP 2026 - 11:22h.

El aparatoso accidente se ha saldado con una persona herida: la conductora del vehículo que fue trasladada al hospital por una posible fractura de hueso

Al parecer, habría confundido los pedales y aceleró dando marcha atrás en una cuesta en lugar de pisar el freno hasta precipitarse al patio interior del hotel

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Impactante escena la que se ha vivido en el pueblo de Mijas, Málaga, por el accidente de un turismo que ha terminado chocando contra un muro y empotrándose contra un hotel de la ciudad malagueña y que se ha saldado con una persona herida que ha tenido que ser trasladada al hospital.

El siniestro ha tenido lugar este domingo, en la víspera del inicio de la Feria de Mijas Pueblo 2026, que se celebra del 7 al 12 de septiembre en honor a su patrona, la Virgen de la Peña.

Marcha atrás en pendiente

Al parecer, el vehículo, que iba ocupado por una pareja de mediana edad, recorrió en marcha atrás una calle con una pronunciada cuesta pronunciada hasta terminar precipitándose hacia un patio interior del Hotel TRG Mijas.

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Según las primeras pesquisas de la investigación de la Policía Local, todo apunta a que el conductor habría pisado por despite el pedal del acelerador en lugar del freno. De esta forma, el coche aceleró hacia atrás hasta chocar contra un muro de contención de medio metro de altura, que terminó cediendo y cayendo junto al turismo.

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Fracturas en los huesos

Durante el impacto, el coche se llevó por delante varias tejas y un inverter de aire acondicionado, quedando empotrado en posición vertical contra un habitáculo del establecimiento hotelero, ante la mirada atónita y el gran susto de los testigos.

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Además del tremendo susto, el accidente se ha saldado con la conductora del coche herida y evacuada en ambulancia al hospital por una posible fractura en el fémur mientras que su marido, que iba de copiloto, no sufrió heridas importantes.

Tras el aviso a emergencias, hasta el lugar del accidente se movilizaron la Policía Local y los Bomberos de Mijas y los servicios sanitarios que atendieron a los ocupantes del vehículo, un coche de renting que habían alquilado.