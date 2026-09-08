El acusado habría permanecido oculto en un inmueble situado en el núcleo urbano, en unas condiciones "precarias"

Este lunes se acordaba el ingreso en prisión provisional del acusado

Compartir







AzpeitiaEl titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia acordaba este lunes el ingreso en prisión provisional del hombre detenido como presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes, 1 de septiembre, en Azpeitia (Gipuzkoa), en el que falleció un joven taxista tras recibir varios disparos.

El juez le imputa, "sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial", un delito de asesinato, según han informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

PUEDE INTERESARTE El dispositivo para encontrar al asesino del taxista Alex Aizpuru en Azpeitia: las cámaras de los comercios son clave para la Ertzaintza

Reconoce los hechos

Según el medio local El Diario Vasco, el acusado reconoció su participación en los hechos ante el juez. El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando habrñia disparado en varias ocasiones con un arma corta de fuego para después huir del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar.

Según ha informado el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor. Finalmente, tras varios días en los que se realizaron entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado de madrugada en la comisaría de Ondarroa y se le incautó un arma de fuego corta que portaba.

Como detalla el citado medio, durante los días de búsqueda, el acusado habría permanecido oculto en un inmueble situado en el núcleo urbano, en unas condiciones "precarias e insalubres, prácticamente infrahumanas" hasta que finalmente decidió entregarse.