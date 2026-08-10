El entorno familiar dificultó en todo momento la investigación y la localización de la niña, ha señalado la Policía Nacional

La familia de la madre de Miranda, la niña hallada tras su secuestro parental en Oviedo, denunciará amenazas del entorno del padre "por no esconderla bien"

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La Sección de Menores de la Fiscalía de Asturias ha ordenado este lunes que el menor detenido el viernes junto a su madre por el secuestro parental de su hermana, Miranda, de 5 años, tras tres meses desde que se produjese su rapto en Oviedo, quede bajo la supervisión de dos de sus abuelos.

Según ha informado el Ministerio Público, el joven ha pasado este lunes a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía que ha decretado esta medida mientras se tramita el procedimiento.

La madre de Miranda y su hermano adolescente fueron detenidos tras localizar a la menor tres meses después del secuestro

Tras una larga investigación, los agentes de la Policía Nacional localizaron el viernes a la niña de cinco años, que fue sustraída el pasado 30 de abril por su familia biológica tras la agresión a una educadora social que supervisaba la cita estipulada en un punto de encuentro familiar en Oviedo. Miranda ya llevaba 18 meses con su familia de acogida cuando se la llevaron, dando paso a todo un operativo que culminó con la detención el pasado viernes 7 de agosto de su madre, que fue enviada ayer a prisión provisional, comunicada y sin fianza, y de su hermano adolescente, que se encontraba junto a ella en un poblado de Silvota, en el concejo asturiano de Llanera.

Fue la sección penal del tribunal de instancia de Oviedo, plaza número 3, la que acordó concretamente este domingo la prisión de la progenitora de acuerdo al criterio de la Fiscalía, que lo había solicitado como medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer en caso de condena, en principio por un delito del artículo 225 bis del Código Penal que castiga a un progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo del procedimiento.

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El Ministerio Público había pedido esta medida, además, para proteger los bienes de la menor, a la que se considera que se ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica.

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El entorno familiar dificultó en todo momento la investigación y la localización de Miranda

La menor, que vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses, mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida, donde se produjo su secuestro cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando la cita. Tras localizar primero al padre, al que detuvieron el 1 de junio, pero con ausencia de la niña, quedando después en libertad, los agentes siguieron avanzando en sus pesquisas hasta, finalmente, llegar hasta la progenitora y la propia menor.

Según la Policía Nacional, el entorno familiar de la menor dificultó en todo momento la investigación y la localización.