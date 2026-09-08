Ambos hombres, que viajaban con sus familiares, saltaron al agua cuando la embarcación se aproximaba a la costa

Muere ahogado un turista inglés de 45 años tras saltar al mar por la ventana de un ferry en Tarragona

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El turista británico de 45 años, que falleció ahogado el pasado viernes, al lanzarse al agua desde un ferry había retado a su hermano de 43 para llegar a nado a un chiringuito de una playa de Cambrils. El otro sobrevivió al desafío que terminó en tragedia para el resto de los familiares, que viajaban juntos.

El fallecido estaban con su familia a bordo de un barco recreativo, que une los dos municipios costeros de Tarragona, de puerto a puerto. Fuentes policiales han explicado que ambos habían bebido mucho durante el viaje, al extremo que el capitán del ferry se negó a servirles más alcohol, según ha publicado el Diari de Tarragona.

En ese estado, ambos hombres se habían desafiado para ver quién llegaba a nado más rápido a un chiringuito de la playa Ponent de Cambrils, pero el hermano de 45 años se ahogó antes de alcanzar la costa, según informaron los servicios de Emergencias Médicas (SEM) que acudieron a la playa, tras recibir el aviso.

Con este fallecidos, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña el pasado 15 de junio.