El agua en la calle por donde caminaba la mujer de 63 años ya acumulaba los dos palmos de altura

Una mujer muere ahogada en plena calle durante la tormenta en Felanitx, en Mallorca

Compartir







La mujer ahogada en Felanitx (Mallorca) durante el temporal de este miércoles, quedó atrapada bajo un coche. La fallecida se habría resbalado quedando inmovilizada en los bajos del vehículo en plena tromba de agua y con la calle inundada. Los investigadores forenses barajan como principal hipótesis, una caída accidental.

El agua en la calle por donde caminaba la mujer de 63 años ya acumulaba los dos palmos de altura por las intensas lluvias y tras tropezar cayó quedando atrapada sin poder moverse en medio de una fuerte corriente de agua. Varios vecinos que salieron a la calle cuando había amainado ya la encontraron muerta.

PUEDE INTERESARTE Un temporal de lluvias torrenciales y viento sacude al Mediterráneo: Cataluña y Baleares en alerta por inundación

La investigación sobre el fallecimiento de la mujer este miércoles, apunta como principal hipótesis a una caída accidental provocada por la intensidad de las lluvias. El fatal incidente ha ocurrido en el momento en que una fuerte tromba de agua asolaba Mallorca de este a oeste y que ha dejado lluvias de gran intensidad.

Las fuertes lluvias han provocado numerosos incidentes en la isla, aunque no de la gravedad del registrado en Felanitx, con la muerte de esta mujer. Los servicios de emergencias han registrado 73 incidentes, la mayoría de ellos sucedidos en Mallorca y por caídas de árboles e inundaciones.

Los niveles de acumulación de lluvia más destacados son de 66 litros por metro cuadrado (l/m2) en Llucmajor, 69 en Manacor, 48 en Son Servera y entre 20 y 30 en la zona de Palma, Calvià y la sierra de Tramuntana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También se han registrado fuertes rachas de viento, de entre 90 y 100 kilómetros por hora, en estaciones como la de la Universitat de les Illes Balears o la de Capdepera.