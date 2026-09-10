Juan Manuel murió tras recibir un puñetazo y caer al suelo en Andover y ocho meses después la Justicia aún no se pronuncia

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Juan Manuel Andrey Valenzuela, un vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), murió el pasado mes de enero después de recibir un puñetazo en la cara durante una agresión en Andover (Reino Unido). Ocho meses después, la Justicia británica todavía no ha determinado la responsabilidad de Kyle Barnett, un soldado británico investigado por los hechos.

El proceso permanece paralizado a la espera de un informe médico que podría cambiar los cargos contra el acusado, destacan fuentes como 'Diario de Sevilla'. La vista en la que Barnett tendrá que declararse culpable o inocente ha sido aplazada en varias ocasiones, mientras los abogados de la familia de Juan Manuel esperan que el nuevo informe aclare definitivamente qué provocó su muerte y qué responsabilidad tuvo el investigado.

Un informe médico que puede ser trascendental

Los hechos ocurrieron poco antes de las 03:00 horas del 1 de enero de 2026 en el centro de Andover. Según la investigación, Juan Manuel recibió un puñetazo de Kyle Barnett y cayó al suelo, golpeándose fuertemente en la cabeza. El sevillano, de 48 años, fue trasladado al hospital de Southampton con una grave lesión craneal y falleció el 4 de enero. Sus órganos se donaron, tal y como era su deseo.

La autopsia determinó que Juan Manuel murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, el proceso judicial sigue pendiente de una ampliación del informe del patólogo sobre la causa de la muerte. Según han explicado fuentes del caso, ese documento podría modificar la acusación que pesa actualmente sobre Barnett, que podría pasar de un delito de lesiones graves a un posible homicidio involuntario.

El juez Paul Dugdale ya apuntó a esta posibilidad durante una de las comparecencias celebradas ante el Tribunal de la Corona de Winchester. En aquella vista rechazó la petición de la defensa para que se retiraran los cargos y destacó la gravedad del caso. "Es un asunto bastante sencillo", señaló el magistrado, que también hizo referencia a que se trataba de un caso de un solo golpe y a que Juan Manuel había fallecido.

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La próxima vista será la que determine cómo continúa el proceso. Barnett tendrá que declararse culpable o inocente de los hechos que se le imputen. Si reconoce su responsabilidad, el procedimiento podría resolverse de forma más rápida y con una posible reducción de la pena. Si se declara inocente, el caso avanzará hacia un juicio en el que se analizarán las pruebas y los testimonios para determinar si el golpe provocó la muerte de Juan Manuel y qué responsabilidad penal corresponde al acusado.