Un incendio devastador en un ferry sobrecoge Flipinas: al menos cinco muertos y 87 desaparecidos

Estaban a solo 2,2 kilómetros de la costa, pero nada pudieron hacer para intentar sofocar un devastador incendio.

España e Italia colaboran para tratar de encontrar a Juan José Mutilba, el empresario burgalés desaparecido en aguas del Jónico

Compartir







Estaban a solo 2,2 kilómetros de la costa, pero nada pudieron hacer para intentar sofocar un devastador incendio que dejó el ferry como un amasillo de hierros quemados. Fipilinas llora ya esta tragedia marítima que ha costado la vida a cinco personas, pero habrá muchos más muertos. No en vano, la fuerza del fuego, aniquilador ha dejado 87 personas desaparecidas. El ferry había zarpado de Manila.

PUEDE INTERESARTE Huyen en un vehículo tras robar en un comercio de Marratxí, Mallorca y arrastran a la dependienta que les perseguía

Las imágenes difundidas por la guardia costera mostraron las llamas envolviendo partes de la embarcación y a los equipos de rescate colocando los cuerpos en bolsas para cadáveres. No solo eso. El personal de la guardia costera también lanzaba chalecos salvavidas a los supervivientes mientras el ferry ardía al fondo, y pequeñas embarcaciones también trasladaban a los supervivientes a aguas poco profundas.

PUEDE INTERESARTE La mujer ahogada en Mallorca durante el temporal se resbaló y quedó atrapada debajo de un coche

Los rescatistas se jugaron la vida entre enormes olas

Los rescatistas se jugaron la vida entre enormes olas para proceder al rescate de supervivientes. Lograron salvar la vida a 42 personas. La Guardia Costera de Filipinas, Noemie Cayabyab, en declaraciones recogidas por cadena filipina GMA. "Si nos basamos en el manifiesto que se nos ha entregado, que suma un total de 134 personas, todavía estamos localizando e identificando a otras 87 personas". En concreto, ha señalado, viajaban en la embarcación 117 pasajeros y 17 tripulantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La desgracia ha ocurrido al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga, cuya mitad sudeste compone, junto a la totalidad de la de Corón, el municipio, situado en el norte de la provincia de Palawan.

Las autoridades indicaron que aún no estaba claro qué había provocado el incendio a bordo del ferry de pasajeros y que la guardia costera estaba coordinando con la compañía naviera para obtener más detalles. El ferry era operado por Atienza Interisland Shipping Line, que aún no se ha pronunciado sobre el incidente. Los transbordadores son un medio de transporte popular en el archipiélago filipino.