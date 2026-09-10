Gonzalo Barquilla 10 SEP 2026 - 13:20h.

Los equipos de salvamento de España e Italia mantienen la coordinación para localizar a Juan José Mutilba

El Ayuntamiento de Burgos había reclamado al Gobierno implicación para reactivar la búsqueda de Juan José Mutilba

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El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que los organismos de salvamento de Italia y España colaboran en la búsqueda de Juan José Mutilba, el empresario burgalés de 66 años que desapareció el 18 de agosto en aguas del mar Jónico. La Embajada de España en Roma mantiene una comunicación directa con sus familiares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado cuenta de estas actuaciones en su respuesta a la carta que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, le remitió hace una semana. En ella, detalla las gestiones realizadas desde que se conoció la desaparición y la coordinación mantenida con las autoridades italianas.

La regidora contactó con la familia de Mutilba para informarle sobre las gestiones diplomáticas realizadas y reiterarles el apoyo institucional, además de la "total disposición" del Ayuntamiento para colaborar "en lo que sea necesario".

El dispositivo desplegado

Cristina Ayala trasladó al ministro la inquietud existente en la ciudad después de que las autoridades italianas dieran por finalizadas las tareas de búsqueda el pasado 27 de agosto. Albares respondió a la carta pocos días después y se espera que informe próximamente sobre nuevas gestiones.

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El dispositivo desplegado inicialmente contó con dos aeronaves y 12 embarcaciones mercantes. Además, se lanzó una alerta a todo el tráfico marítimo de la zona para que se informara sobre cualquier posible avistamiento que pudiera ayudar a localizar al empresario.

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La desaparición del empresario en aguas del mar Jónico

El empresario español zarpó el 17 de agosto de Siracusa, en Sicilia, con destino a Pilos, en Grecia. Con él iba su esposa, Carmen. Durante la mañana del día 18, explica la familia, Juan José estaba pescando un atún cuando resbaló en la cubierta a causa de la sangre del pez y cayó al mar. Su mujer no pudo reaccionar a tiempo para rescatarle y pasó tres días a la deriva.

Grecia localizó el velero y lo remolcó hasta Pilos, mientras que la investigación pasó a Italia porque, según el testimonio de Carmen, la caída se habría producido en aguas territoriales italianas. Tras ser informadas las autoridades sobre lo ocurrido, destacan fuentes como 'CNN', comenzó una operación que se centró en la zona donde se cree que desapareció el empresario, aproximadamente a unos 222-270 kilómetros al sureste de Capo Spartivento, en Calabria, en el mar Jónico.