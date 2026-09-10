Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos en el incendio de un ferri cerca de la turística Palawan, Filipinas

Según las autoridades locales, en el ferri viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes, das las que se han rescatado ya a 42

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Al menos cinco personas han muerto, 42 han tenido que ser rescatadas y 87 permanecen desaparecidas tras incendiarse un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas.

"En estos momentos, tenemos 42 personas rescatadas y cinco víctimas mortales", ha afirmado la portavoz de la Guardia Costera de Filipinas Noemie Cayabyab en declaraciones recogidas por cadena filipina GMA.

Muy cerca de la turística Palawan

Al hilo, ha precisado que, "si nos basamos en el manifiesto que se nos ha entregado, que suma un total de 134 personas, todavía estamos localizando e identificando a otras 87 personas". En concreto, ha señalado, viajaban en la embarcación 117 pasajeros y 17 tripulantes.

La Guardia Costera ha señalado que el incidente tuvo lugar en aguas cercanas, aproximadamente a 1,2 millas náuticas (unos 2,2 kilómetros) al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga, cuya mitad sudeste compone, junto a la totalidad de la de Corón, el municipio, situado en el norte de la provincia de Palawan.