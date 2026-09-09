El último rastro de ella se remonta al 1 de septiembre y no hay muchas esperanzas de encontrarla con vida

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La corredora canadiense Kalie McCrystal tenia un nuevo reto: subir y bajar al Cervino en menos de 5 horas, pero este puede haber acabado en tragedia. La joven, experta corredora de alta montaña, salió el 1 de septiembre a hacer un entrenamiento en su plan para asaltar este récord y ha desaparecido.

En estos momentos, y pese a que la zona es una de las más transitadas por excursionistas y alpinistas, las esperanzas de encontrarla con vida se reducen. No en vano, después de una semana de búsqueda hasta con helicópteros, no ha habido resultados.

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Ahora se ha recurrido a drones para llegar a lugares más aislados en la idea de que la joven se haya precipitado por uno de esos cortados de difícil acceso. "Vestía de blanco y esto hace aún más difícil localizarla en la montaña. Ayer realizamos varias pasadas con el helicóptero. También utilizamos la antena Recco e intentamos localizar su teléfono, pero sin resultados positivos", dicen los expertos en rescate. La familia de la joven se encuentra consternada.

McCrystal reside en Squamish, Columbia Británica, donde trabaja como abogada y también imparte clases en la Universidad de Capilano. A principios de agosto, compartió detalles de sus planes de entrenamiento en las redes sociales, describiendo el viaje de ida y vuelta al Matterhorn en menos de cinco horas como su principal objetivo deportivo para la temporada.

"En los últimos días estoy en Cervinia, en Italia, para prepararme para mi gran objetivo de la temporada: subir y bajar el Cervino en menos de cinco horas, pasando por la Cresta del León. Tengo pocos días por delante para que las condiciones mejoren y mis pulmones, acostumbrados al nivel del mar, se adapten, así que todavía no he perdido la esperanza y no me rindo. Si pudierais cruzar los dedos por mí, sería fantástico", decía la joven en uno de sus últimos mensajes.

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"Sabía lo que hacía", afirma Hilary Gerardi, amiga de McCrystal, corredora de montaña y alpinista estadounidense que reside en Chamonix, Francia, y que conoce a McCrystal desde 2023. "Esta no es una de esas historias de una corredora de montaña que se mete en problemas. Subió a la cima muchas veces, pero también pasó tiempo allí, no necesariamente para llegar a la cumbre, sino simplemente para explorar la ruta", según declaraciones recogidas por Runnersworld.

La última vez que se confirmó que se había visto a McCrystal fue la tarde del 1 de septiembre, cuando un grupo de escaladores polacos la avistó mientras descendían la montaña cerca del Pic Tyndall, una ladera del pico que supera los 4200 metros y se encuentra a pocos metros de la cumbre de 4460 metros, no lejos del refugio Jean-Antoine Carrel. Ese mismo día, fue avistada cerca de la cumbre a través del telescopio de largo alcance de un grupo de búsqueda y rescate cerca de Cervinia, como parte de las observaciones rutinarias de la montaña.

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Las Skyrunner World Series definen a la canadiense como una corredora de talla mundial, con muchos años de experiencia en terreno técnico de alta montaña. “Es una montañera exitosa y altamente cualificada con una extensa experiencia en los desafiantes entornos alpinos”. Pero pese a su experiencia, puede que este último reto haya acabado en tragedia. La búsqueda de la joven, no obstante, sigue activa.