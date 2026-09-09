José Olger Melo Charry pasó tres semanas secuestrado hasta que protagonizó una fuga de película.

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José Olger Melo Charry, soldado colombiano de la legión extranjera de Francia, ha vivido tres semanas de infierno en lo que iba a ser un veraneo para volver a ver a su familia. Todo acabó en un secuestro por disidentes de las FARC y en una fuga de película. El militar aprovechó un descuido de uno de sus captores, que previamente le había desatado de pies, manos y cuello durante un tiempo que el militar aprovechó para quitarle el fusil y escapar.

Olger logró sobrevivir cuatro días oculto en la selva y esquivar a los secuestradores que le perseguían hasta llegar, tras cuatro días de caminata, a una subestación de Policía. Su entrenamiento militar fue clave para poder escapar con vida.

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De acuerdo con el testimonio del militar, el jueves 6 de agosto viajó hasta el municipio de Policarpa acompañado de una mujer. Durante el recorrido, se encontraron con un retén instalado por integrantes del frente Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, quienes descubrieron que entre los viajeros se encontraba un militar de la Legión Extranjera de Francia. Lo consideraron de inmediato un pez gordo y decidieron secuestrarlo.

La carretera de Nariño, por la que viajaba es considerada una región en la que actúan organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. A la mujer que le acompañaba decidieron secuestrarla también aunque fue liberada horas después y fue ella misma la que avisó a las autoridades del secuestro.

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Según señala el diario Cambio, los integrantes de la estructura ilegal organizaron un operativo para trasladar al militar hasta un lugar donde se encontraba alias Diomedes, señalado como uno de los cabecillas de esa organización. Un grupo de aproximadamente diez hombres habría sido encargado de trasladar al militar hacia una zona montañosa.

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Los días pasaron sin que se conociera una prueba de supervivencia del militar, lo que aumentó la preocupación de sus familiares y de las autoridades por su estado de salud. Después de aproximadamente tres semanas sin información, la estructura armada publicó un video en el que aparecía Melo Charry vestido con prendas de uso militar y se atribuyó su secuestro.

Los secuestradores aseguraron que la integridad del militar estaría garantizada mientras no se realizaran operaciones militares contra sus integrantes en la zona donde permanecía retenido. La organización armada también responsabilizó al Gobierno nacional ante un eventual intento de rescate militar y advirtió que cualquier acción de la Fuerza Pública recibiría una respuesta.

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La Legión Extranjera Francesa es una unidad élite del Ejército de ese país conformada principalmente por voluntarios de decenas de nacionalidades. El hombre estaba autorizado a permanecer en territorio metropolitano francés, pero no a viajar a Colombia, según el Ministerio de Defensa francés.

El soldado, que ostenta el grado de cabo en la legión extranjera francesa, fue trasladado el domingo en un helicóptero hacia un hospital de Pasto. "Se le están haciendo los los exámenes médicos y el acompañamiento psicológico".

Los grupos armados en Colombia han realizado miles de secuestros con fines extorsivos o para ejercer presión política. El país vive la peor ola de violencia en la última década tras la firma del acuerdo de paz de 2016 que desmovilizó al grueso de las FARC.

De la Espriella, que asumió hace poco la jefatura del país, emprendió una guerra frontal contra estas organizaciones con el apoyo de Estados Unidos.