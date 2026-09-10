El joven, residente en la localidad de Vila-real, presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda

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Un menor de 16 años ha resultado herido este jueves en un acto taurino celebrado con ocasión de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real (Castellón), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El joven, residente en la localidad de Vila-real, presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda.

El menor ha sido atendido por los servicios sanitarios en la enfermería del recinto taurino y no ha requerido traslado al hospital, según las mismas fuentes.