Un menor de 16 años resulta herido en un acto taurino durante las fiestas de Vila-real, en Castellón
El joven, residente en la localidad de Vila-real, presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda
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Un menor de 16 años ha resultado herido este jueves en un acto taurino celebrado con ocasión de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real (Castellón), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El joven, residente en la localidad de Vila-real, presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda.
El menor ha sido atendido por los servicios sanitarios en la enfermería del recinto taurino y no ha requerido traslado al hospital, según las mismas fuentes.