Diferentes estudios señalan que a partir de 25 grados se dispara el "estrés térmico" en las reses porque son animales "altamente sensibles al calor"

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La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha remitido a la Conselleria de Emergencias e Interior una circular para reclamar la suspensión de "bous al carrer" cuando se superen temperaturas superiores a 25 grados centígrados.

La organización animalista esgrime que a partir de esa temperatura se dispara el "estrés térmico" en las reses, como señalan diferentes estudios. Estos animales, aseguran que son "altamente sensibles al calor" porque "requieren de un importante gasto de energía para mantener constante la temperatura corporal".

La realidad es que de llevar a la práctica esta medida, gran parte de los festejos taurinos que se celebran durante el verano en la Comunidad Valenciana no podrían realizarse, ya que las temperaturas superan normalmente los 25 grados.

La postura de la Generalitat

Recientemente, a mediados de este mes de junio, el pleno del Consell ha aprobado el nuevo reglamento de bous al carrer, que regula las condiciones de celebración y desarrollo de los festejos taurinos en la Comunidad Valenciana para adaptar la normativa a los cambios de la última década.

El decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, incorpora novedades como inspecciones técnicas periódicas, una mayor altura de los barrotes, la presencia de un servicio veterinario de guardia y la prohibición del uso de teléfonos móviles cuando impliquen un riesgo para los asistentes o para terceras personas.

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Respecto a fenómenos meteorológicos adversos, como los episodios de calor o las lluvias, el decreto introduce en la normativa una referencia específica a situaciones que pueden comprometer la seguridad de los participantes, del público o de los animales durante la celebración de los actos.

En un contexto de festejos celebrados mayoritariamente al aire libre, la norma incorpora así criterios para interrumpir o impedir la celebración cuando las condiciones externas puedan suponer un riesgo añadido.

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Mientras tanto, la Conselleria de Interior y Emergencias, ante la petición realizada por ANPBA, ha recordado las recomendaciones que hicieron el pasado año y que siguen vigentes en 2026, que señalan a los organizadores que eviten programar festejos de 'bous al carrer' en las horas centrales del día, entre las 12 y las 19 horas, cuando la Comunidad Valenciana se encuentre en alerta por olas de calor. Una recomendación muy alejada de la solicitud de los animalistas.