La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación, según la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) de las Bahamas.

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Bahamas ha vivido una tragedia familiar tras un accidente aéreo que ha devastado a toda una familia y a los seres queridos que tuvieron que rescatar los cuerpos de sus allegados, tras los infructuosos intentos de los equipos de rescate horas antes.

Mario Lamar, de 80 años, su esposa Lili, de 79, y sus dos nietos, Sofi y Christian Sosa, de 28 y 22 años, fallecieron en un accidente de avioneta frente a la costa de la isla de Andros. La familia había despegado de las Bahamas el lunes con destino a Miami, Florida.

La familia, en un comunicado emitido por la cadena ABC, Mario Lamar era "un piloto experimentado con más de 40 años de experiencia de vuelo. Nuestros familiares finalmente localizaron a nuestros seres queridos y tuvieron que subirlos a bordo de sus propios barcos. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos apoyaron, nos acompañaron en la búsqueda y tuvieron a nuestra familia presente en sus oraciones".

La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación, según la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) de las Bahamas. La avioneta desapareció del radar mientras una tormenta afectaba la zona, aunque por el momento se desconoce si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna relación con lo ocurrido.

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El Departamento de Policía de las Bahamas identificó el avión como un Piper PA-34 de cinco plazas. Despegó de Great Harbour Cay alrededor de las 11:12 de la mañana del lunes y se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, según informaron las autoridades.