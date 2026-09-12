Los agentes tratan de averiguar la procedencia del animal, si se escapó de algún recinto y si alguien lo tenía legalmente

Localizan un caimán debajo de un coche en una calle de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

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Las PalmasEl sorprendente hallazgo de un caimán de un metro de longitud que fue localizado bajo un coche mantiene expectante a los vecinos de La Isleta, barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Están buscando al propietario del reptil.

Fue avistado y rescatado de la calle Faro, cuando se encontraba oculto debajo de un turismo en plena vía pública, en la noche del 9 de septiembre. Quien lo vio avisó de inmediato al 112.

Entonces, agentes de la Policía Local y también del Seprona de la Guardia Civil se desplazaron al punto indicado en la llamada a emergencias. Consiguieron, sin incidentes, controlar e inmovilizar al animal.

Investigan de dónde salió el caimán

Para evitar que pudiese atacar a alguien, le pusieron momentáneamente cinta adhesiva fuerte en la parte de la boca, de forma que no la pudiese abrir para morder con sus visibles colmillos.

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Tras ser trasladado a un lugar seguro, los agentes encargados del caso están investigando de dónde salió el ejemplar todavía de pequeño tamaño. Una hipótesis es si se escapó de algún recinto donde alguien lo tenía como mascota.

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En ese caso, deberán identificar al dueño y verificar si la tenencia del mamífero acuático es legal o no. Así como comprobar si había adoptado las adecuadas medidas de seguridad para impedir que se fugase.

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Posible infracción de la ley con multa

Los caimanes no habitan de manera natural las Islas Canarias en ningún entorno del archipiélago. En caso de que el propietario tuviese al recientemente rescatado sin licencia ni permiso, podría enfrentarse a una multa.

La Ley 50/1999 de 23 de diciembre regula en España el régimen jurídico para la tenencia y la gestión de animales potencialmente peligrosos (PPP), entre los que se incluyen a estos reptiles exóticos.

Sobre las sanciones por incumplimiento de esta normativa, van desde los 150 euros (en el caso de las leves) hasta los 15.000 euros (en el caso de las muy graves).