José Manuel estaba en tratamiento por depresión: un amplio dispositivo le busca por tierra y aire

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José Manuel Baña, de 69 años, fue visto por última vez en su domicilio de Campolongo a las 12.00 horas de ayer. Se dirigía a Negreira para comer con su hermano. Salió de casa en su Citroën Xsara, pero no llegó a la cita ni respondió al móvil.

Un amplio dispositivo por tierra y aire integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos trata de encontrar pistas sobre su paradero. Se le busca por diferentes zonas y pistas del municipio y de otros ayuntamientos limítrofes.

Tras la primera alerta por su desaparición, la Guardia Civil ya realizó en la tarde-noche del jueves una primera inspección en busca de alguna pista sobre su paradero.

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Al operativo se ha sumado un helicóptero que ha peinado un radio de varios kilómetros en torno a la casa de Manuel, sobrevolando diferentes puntos de los concellos de Negreira, Mazaricos, Outes y Santa Comba, informa El Correo Gallego.

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Manolo mide 1,80 metros de estatura y es de complexión fuerte. Usa gafas y tiene el pelo corto, moreno y con canas. Manuel estaba en tratamiento por depresión.