Buscan a José Manuel Baña, de 69 años: desapareció el jueves en Campolongo cuando iba a comer con su hermano
José Manuel estaba en tratamiento por depresión: un amplio dispositivo le busca por tierra y aire
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José Manuel Baña, de 69 años, fue visto por última vez en su domicilio de Campolongo a las 12.00 horas de ayer. Se dirigía a Negreira para comer con su hermano. Salió de casa en su Citroën Xsara, pero no llegó a la cita ni respondió al móvil.
Un amplio dispositivo por tierra y aire integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos trata de encontrar pistas sobre su paradero. Se le busca por diferentes zonas y pistas del municipio y de otros ayuntamientos limítrofes.
Tras la primera alerta por su desaparición, la Guardia Civil ya realizó en la tarde-noche del jueves una primera inspección en busca de alguna pista sobre su paradero.
Al operativo se ha sumado un helicóptero que ha peinado un radio de varios kilómetros en torno a la casa de Manuel, sobrevolando diferentes puntos de los concellos de Negreira, Mazaricos, Outes y Santa Comba, informa El Correo Gallego.
Manolo mide 1,80 metros de estatura y es de complexión fuerte. Usa gafas y tiene el pelo corto, moreno y con canas. Manuel estaba en tratamiento por depresión.