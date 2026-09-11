Gonzalo Barquilla 11 SEP 2026 - 20:00h.

Juan, de 65 años, desapareció en Málaga el pasado 7 de septiembre y su entorno busca pistas para encontrarle

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Juan M. C., un hombre español de 65 años, lleva cuatro días desaparecido en Málaga. La Plataforma Adonay, que mantiene activa una alerta de búsqueda, ha realizado este viernes una batida para tratar de localizarle.

Jorge Adonay ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' que salió de casa el pasado 7 de septiembre sin su documentación y que únicamente llevaba consigo una tarjeta de autobús y algo de dinero.

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La desaparición preocupa especialmente porque Juan se encontraba en una situación familiar complicada y necesita atención médica. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y SOS Desaparecidos también mantienen activa una alerta de búsqueda y pide colaboración para encontrarle cuanto antes. Cuando desapareció vestía una camisa de cuadros azul, pantalón azul oscuro y calzado azul.

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Adonay pide ayuda para ampliar la búsqueda

La Plataforma Adonay difundió estos días un comunicado en redes sociales para conseguir voluntarios que pudieran participar en las labores de búsqueda. El objetivo era contar con más personas para rastrear diferentes zonas de Málaga y tratar de encontrar cualquier indicio que pueda ayudar a localizar a Juan. Finalmente se han reunido esta jornada a alrededor de 30 voluntarios y se ha peinado la zona del Monte Calvario.

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Según explica Jorge Adonay, Juan estaba cuidando de un hermano con discapacidad y atravesaba un momento personal muy difícil. El responsable de la plataforma señala que el hombre ya se había ausentado en otras ocasiones, por lo que su entorno ya había vivido anteriormente episodios de preocupación por su paradero.

Adonay apunta también que Juan había atravesado anteriormente momentos de especial vulnerabilidad. Son circunstancias personales que la plataforma trata con cautela y que no permiten determinar qué ha podido ocurrir desde que desapareció. Se desconoce si se ha dirigido a una localidad cercana.

La alerta oficial sigue activa

El CNDES también sitúa la desaparición de Juan M. C. en Málaga el 7 de septiembre de 2026. La ficha oficial señala que tiene 65 años, mide 1,50 metros, pesa 65 kilos y necesita atención médica.

En el momento de su desaparición llevaba una camisa de cuadros azul, pantalón azul oscuro y calzado de color azul. Estos datos y sus fotografías se han difundido para facilitar su identificación y ayudar a localizarle.

La búsqueda cuenta también con la colaboración de SOS Desaparecidos, además del CNDES y la Plataforma Adonay. Cualquier persona que pueda aportar información sobre Juan puede contactar con SOS Desaparecidos en el 868 286 726, con Adonay en el 633 793 822 o con la Policía Nacional a través del 091.