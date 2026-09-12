El menor fue hallado con vida en el casco invertido de la embarcación, que había volcado

En el momento de ser rescatado, el joven presentaba síntomas de hipotermia

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AlaskaUn menor de 15 años ha sido rescatado con vida tras quedar a la deriva en una embarcación que volcó en la isla de San Lorenzo, en Alaska. Su hermano y su primo murieron cuando el bote naufragó.

La Guardia Costera de Estados Unidos localizó el pasado lunes 7 al menor después de recibir un aviso de un atraso en un bote que había salido de Savoonga. La embarcación había zarpado el viernes 4 de septiembre y debía regresar en las primeras horas del domingo 6, algo que no ocurrió.

El joven presentaba hipotermia

Tras recibir el aviso, la Guardia Costera desplegó un operativo de búsqueda por mar y aire, aunque inicialmente las labores de localización se complicaron por la mala meteorología. Finalmente una avioneta, el HC-130 Hercules, detectó el bote varado en el mar.

El menor fue hallado con vida en el casco invertido de la embarcación, que había volcado. La barca tenía 5,5 metros y se encontraba a unos 6,4 kilómetros al este de la isla de San Lorenzo.

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En el momento de ser rescatado, el joven presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladado a tierra firme junto al cuerpo sin vida de las otras dos personas, identificadas como Sidney Kulowiyi, de 35 años, y Barton Rookok, de 34, ambos residentes de Savoonga.