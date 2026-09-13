El joven huido ya estuvo a punto de ingresar en prisión hace unos años, acusado de violar a una joven

Continúan buscando al parricida de Valencia: habría asfixiado a su padrastro además de haberle golpeado con una mancuerna

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ValenciaEl joven acusado de haber causado la muerte a su padrastro, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en una vivienda del barrio de San Isidro de València, continúa en paradero desconocido.

La Policía Nacional continúa la búsqueda del joven, que habría cometido el crimen después de fugarse de la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario de València en el que había ingresado tras mantener un altercado con la víctima.

Los antecedentes del acusado

El joven huido ya estuvo a punto de ingresar en prisión hace unos años, acusado de violar a una joven. Sin embargo, el tribunal entendió que "no había prueba de cargo suficiente para alcanzar la condena pretendida", recoge Las Provincias.

La víctima, una joven de 18 años, mantiene que el presunto parricida la había forzado de manera violenta en el mismo domicilio donde ocurrió esta semana el crimen que se investiga. La joven había subido junto al acusado por su propia voluntad al domicilio, pero al decirle que no quería tener relaciones sexuales sin preservativo, el acusado habría abusado sexualmente de ella.

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El tribunal consideró "igual de verosímil y razonable" tanto la versión de la denunciante como la exculpatoria del acusado y aplicó el principio 'in dubio pro reo'.

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El crimen: habría asfixiado y golpeado al hombre

La víctima, de nacionalidad española y 50 años, presentaba un golpe en la cabeza. Sobre las 14.15 horas la Policía ha recibido el aviso para desplazarse la vivienda, en la calle Arquitecto Segura, donde estaba la víctima.

Según recoge Las Provincias, el resultado preliminar de la autopsia mantiene que la causa de la muerte del hombre fue por un mecanismo mixto, tanto por la hemorragia en la zona parietal como por asfixia mecánica. Como recoge el citado medio, los forenses no han podido determinar si el acusado primero asfixió a su padrastro y después le golpeó con la pesa o fue a la inversa.