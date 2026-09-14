Alberto Rosa 14 SEP 2026 - 17:19h.

Magdalena Ramos, tutora en Granada de la estudiante, ha explicado que habló con ella el día antes del suceso

Investigan como posible caso de violencia de género el crimen de Claudia, la estudiante española asesinada en México

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Claudia Tacoronte, la joven estudiante de 21 años asesinada en el estado de Morelos, en México, se encontraba en el país centroamericano desde el pasado mes de agosto. Participaba en un programa de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y procedía de la Universidad de Granada, aunque era oriunda de Santa Brígida, en Gran Canaria.

La joven era estudiante de cuarto del grado en Educación Primaria en la citada institución, donde la conmoción entre los compañeros hoy es enorme. Magdalena Ramos, tutora de la víctima, ha explicado que el mismo día de antes del asesinato habló con Claudia.

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“Estamos todavía intentando aceptar la noticia. Realmente nos acabamos de enterar. Con mi alumna, con la que había estado hablando con ella el día antes del suceso porque estábamos hablando en relación todo el rato”, ha señalado visiblemente emocionada.

El caso se investiga como un feminicidio conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género. La joven corrió a refugiarse en una Casa de la Cultura de Cuatla el sábado noche cuando, según testigos, la habían atacado con un arma blanca y los paramédicos que la atendieron allí no pudieron salvarle la vida.

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Las autoridades mexicanas investigan si fue objetivo de un robo, aunque tampoco descartan un posible caso de violencia de género. "Estamos en las pesquisas, la fiscalía especializada en el delito de feminicidio está interviniendo", ha señalado Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del Estado Mexicano de Morelos.

Tanto la gobernadora del estado de Morelos como la universidad, donde la joven cursaba un intercambio, han expresado en comunicados su indignación y pesar a la familia. Condolencias también del gobierno español comprometido a aclarar lo ocurrido. Pero el duelo era hoy profundo entre sus compañeros de la joven en la Universidad de Granada, donde Claudia estudiaba cuarto de Educación Infantil. Allí han rendido homenaje a la joven con un minuto de silencio. También en el barrio cerca de Las Palmas del que era oriunda, donde han lamentado esta triste pérdida con tan solo 21 años.