El detenido es un colombiano de 44 años con un expediente de expulsión ordenado desde hace más de un año.

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El detenido por tentativa de asesinato a una mujer en Carcaixent lo tenía todo preparado desde el principio para matarla. Los investigadores han logrado atar cabos y todo indica que la entrevista de trabajo para cuidar a su abuela era una trampa mortal, según informa El Diario de Levante. La víctima reside en Port de Sagunt y había llegado a Carcaixent en ferrocarril junto a su agresor tras quedar en la estación del Norte de Valencia. Ambos habían quedado en encontrarse allí y ambos se desplazaron a una casa en una zona de diseminados entre Carcaixent y la Pobla Llarga, donde supuestamente se encontraba la abuela del detenido, aunque al llegar no había nadie en la casa.

Cuando la mujer se dio cuenta de los hechos decidió abandonar el adosado y regresa. El agresor se ofreció a acompañarla y, tras varios rodeos por caminos rurales a pie, la arrastró hacia una zona más apartada, ya de noche, y por sorpresa sacó un cuchillo de cocina para arremeter contra ella. Antes ella, sospechando ya de las intenciones del hombre había mandado su geolocalización a una amiga junto con fotos del hombre

La agresión se produjo con tanta fuerza que se acabó incluso rompiendo el cuchillo con el que el hombre intentó matar a la mujer, a la que finalmente salvó el ruido de un coche que se aproximaba al lugar y provocó que el agresor interrumpiera su ataque y saliera huyendo. De no ser así la mujer estaría muerta. Los gritos de la víctima propiciaron que los ocupantes de este vehículo la encontraran y alertaran a las fuerzas de seguridad.

La víctima facilitó el teléfono, una ubicación y una imagen del presunto agresor. Una vez identificado, la Guardia Civil practicó la detención en Alfafar. Se trata de un colombiano de 44 años, con un expediente de expulsión ordenado desde hace más de un año.