Manuel, uno de los hermanos acusados del asesinato de Francisca Cadenas, ha decidido colaborar con la Policía durante la reconstrucción de los hechos

Uno de los hermanos acusados del asesinato de Francisca Cadenas ha colaborado en la reconstrucción del crimen de Hornachos, Badajoz

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HornachosEl caso del asesinato de Francisca Cadenas da un nuevo giro con la reconstrucción de los hechos y la presencia de los dos hermanos durante la actuación policial, acusados por el asesinato de su vecina en la localidad extremeña de Hornachos. Ha sido un momento tenso que ha dejado puntos claves en el desarrollo de la investigación que esclarecerá cómo se produjo su muerte.

Uno de ellos ha sido la entrada de los dos hermanos a la casa donde presuntamente asesinaron a Francisca Cadenas. Julián entraba a su casa esposado, sin querer levantar la mirada hacia los que habían sido sus vecinos y evitando fijarse en el muro de su casa, totalmente pintado con palabras como ‘asesinos’.

Sin embargo, su hermano Manuel, más conocido como ‘Lolo’, caminaba despacio, sujetado por dos agentes de las esposas que llevaba en las manos y mirando fijamente la palabra ‘asesinos’ escrito en rojo sobre la fachada. Estaba perplejo, parecía no entender el por qué de estas pintadas en su casa y las voces de sus vecinos. Contempló el muro durante unos segundos que parecieron hacerse eternos para después bajar la mirada al entrar a la vivienda.

Insultos, pintadas y golpes al furgón policial

Hay que recordar que la casa de estos hermanos, lugar donde fueron encontrados los restos óseos de Francisca Cadenas, se encuentra a escasos metros del domicilio de la víctima. En la calle les esperaba una multitud de vecinos, amigos y seres queridos de Francisca Cadenas que no pararon de apalear el furgón y de hacerles escuchar los insultos que no dejaron de pronunciar hasta su despedida.

Una despedida que no ha sido más amable que la bienvenida, sino que la Policía ha tenido que acordonar la zona e incluso formar una cadena humana para evitar que muchas de estas personas dolidas por la cruel muerte de Francisca, se abalanzasen sobre los que están siendo considerados como responsables hasta el momento.

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La colaboración de uno de los hermanos

Otro de los momentos clave ellos ha sido la colaboración de Manuel con los agentes a cargo de la investigación, uno de los dos hombres que, pese a defender en todo momento su inocencia en el asesinato de Francisca, ha decidido ayudar a los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) durante la reconstrucción de los hechos en el interior de su vivienda.

Los dos hermanos han sido trasladados en furgón policial desde la cárcel de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde permanecen en prisión provisional desde hace seis meses por las diligencias abiertas todavía por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad. Su llegada a Hornachos no ha sido una bienvenida cálida, sino todo lo contrario.