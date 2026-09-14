Los investigadores están llevando a cabo la reconstrucción del asesinato de Francisca Cadenas en el municipio extremeño de Hornachos

Comienza la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas: los vecinos piden "justicia" entre gritos e insultos ante la llegada de los acusados

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HornachosLa localidad extremeña de Hornachos, en Badajoz, ha amanecido expectante e indignada por la llegada al municipio de Julián y Manuel González, los hermanos acusados por del asesinato de Francisca Cadenas. Los dos hermanos han llegado a las 09:30 horas al municipio para acudir a la reconstrucción del crimen. Durante toda la mañana, los investigadores han intentado conocer cómo ocurrió la muerte violenta de Francisca Cadenas. Según han informado medios locales como 'El periódico de Extremadura', tan solo uno de los acusados ha estado participando en la reconstrucción del crimen. "Se trata de Manuel González, el hermano mayor, conocido en el pueblo como Lolo, que niega su implicación en el asesinato", recoge el medio local.

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Por su parte, Julián González, autor confeso del asesinato, no ha querido colaborar en la reconstrucción. Debido a esta negativa, Julián González ha sido trasladado hasta el cuartel de la Benemérita. "No ha querido colaborar y, después de permanecer desde su llegada, minutos después de las 9.30, en la calle Nueva, ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Hornachos", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Recibidos entre gritos e insultos

Los detenidos han llegado pasadas las 9,30 horas de este lunes en un furgón policial a su casa de la calle Nueva de Hornachos, donde en marzo de este año se encontraron los restos de Francisca Cadenas enterrados en el patio. Ambos han sido recibidos a su llegada a Hornachos por numerosos vecinos, que les han gritado 'Asesinos', entre una fuerte presencial policial y gran presencia de medios de comunicación.

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Los vecinos también han colgado pancartas en la calle de los detenidos, donde podía leerse 'Repudiados', 'Ogros' o 'La calle Nueva exige la verdad y justicia para este crimen tan atroz'.

El hallazgo de los restos de Francisca Cadenas

Francisca Cadenas, que vivía en la misma calle de los detenidos, desapareció en la noche del 9 de mayo de 2017, cuando fue a despedir a unos amigos y ya nunca regresó. Tras nueve años desaparecida, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en marzo de este año 2026 los restos de Francisca Cadenas en el patio de la vivienda de sus vecinos, los hermanos Julián y Manuel González, de los que el primero de ellos confesó el crimen, que tuvo lugar en la misma noche de su desaparición.

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Los restos óseos de Francisca Cadenas fueron hallados enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos en relación con el caso.

En el marco de una investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la localización de los restos óseos se produjo el pasado 11 de marzo. Dos días antes, los dos hermanos prestaron declaración ante la UCO en calidad de investigados después de que la Guardia Civil realizara una semana antes un nuevo trabajo de reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se tenían noticias desde el 9 de mayo de 2017.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas no da ninguna credibilidad a las declaraciones de los acusados

En estos ocho años y cuatro meses, la desesperación de la familia y la conmoción en la localidad han estado siempre presentes, un periodo en el que hubo concentraciones vecinales para exigir más medios en la investigación y diversas diligencias. Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, ya ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los hermanos recaiga una pena de prisión permanente revisable, especialmente si se corrobora que hubo una agresión sexual previa al crimen.

Este posible móvil no es una hipótesis aislada, pues aparece recogido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha expuesto la letrada.

Desde el hallazgo de los restos óseos, el juez instructor ha tomado declaración a los hermanos acusados del crimen, a los tres hijos y el marido de Francisca Cadenas, al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos en la noche de la desaparición de la mujer, dos vecinos de ésta y un compañero de trabajo de uno de los ahora encarcelados.

Por su parte, el abogado de estos últimos, José Duarte, ha relativizado la importancia de la reconstrucción de los hechos, prevista para este lunes, pues han pasado seis meses y ya hay muchos testimonios vertidos y "contaminación pública". “Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa", ha insistido Duarte a EFE.

No obstante, ha pedido a sus patrocinados que colaboren en dicha reconstrucción de los hechos, en los que, según ha subrayado, no hay indicios incriminatorios objetivos contra Manuel. No los hay y mucho menos por un delito de asesinato y detención ilegal referido a este último, ha expuesto el letrado, quien ha expuesto que la última inspección ocular "no arrojó ningún dato en contra de Manuel". Sin embargo, la abogada de la familia de Francisca Cadenas no da ninguna credibilidad a las declaraciones que realizó Julián exculpando a su hermano.