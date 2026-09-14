Muere un senderista tras caer por un barranco mientras bajaba el Mulhacén, en Granada

El hombre estaba realizando una bajada cuando cayó en barranco en la localidad granadina de Güéjar Sierra, en el entorno de Sierra Nevada

Recuperan el cadáver de un hombre desaparecido en un embalse de Tórtoles de Esgueva, en Burgos

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La Guardia Civil de Granada instruye diligencias para determinar las circunstancias en las que una persona ha fallecido este pasado domingo tras caer por un barranco en la localidad granadina de Güéjar Sierra, en el entorno de Sierra Nevada.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo armado que han detallado que tras los avisos de los servicios de emergencia, se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y a la Unidad Aérea de Rescate (UAER) de le Benemérita para el rescate de esta persona fallecida que, según señalan las mismas fuentes, habría sufrido un accidente.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 han concretado que los avisos en torno a este suceso se recibieron en la tarde de este pasado domingo, 13 de septiembre, a las 16,55 horas, y precisaban que un hombre había sufrido un accidente tras resbalar y caer por un barranco próximo al río Genil en el paraje de La Vereda de la Estrella, en Güéjar Sierra.

La propia Guardia Civil dio parte al 112 de la apertura del protocolo judicial al encontrarse a la persona fallecida.