Yolanda Benítez 15 SEP 2026 - 22:25h.

Esta identificación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y todas las pesquisas continúan abiertas.

La angustia de los testigos del crimen de Claudia, la joven española asesinada en México: "Se encuentra en un estado muy feo"

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Vecinos de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, han identificado a través de las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas en las últimas horas a un hombre al que señalan como el primer sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la joven grancanaria de 21 años que murió apuñalada el pasado sábado durante su estancia de intercambio universitario en México.

Según esta identificación vecinal, se trataría de un supuesto conocido ladrón de la zona, que llevaba una camiseta muy similar a la que fue captada en imágenes tras el asesinato de la joven horas antes en un robo de una bicicleta en una tienda. No obstante, esta identificación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y todas las pesquisas continúan abiertas.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a un hombre huyendo de la zona poco después del ataque contra la estudiante. En las imágenes se observa al sospechoso con una camiseta blanca y una mochila negra, alejándose a la carrera de las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde Claudia intentó refugiarse después de ser atacada.

El mismo individuo habría sido grabado horas antes en otro punto de la localidad cuando presuntamente robaba una bicicleta. Estas grabaciones previas son las que habrían permitido a residentes de la zona establecer una posible identificación del hombre que aparece posteriormente huyendo tras el ataque a Claudia.

Claudia ha sido la cuarta estudiante asesinada en cinco meses en Morelos. Un asunto, el de esa inseguridad extrema, que desconocía la familia de la víctima. La universidad de Granada ha suspendido el envío de tres alumnas al mismo centro donde fue asesinada la joven.

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No en vano, Cuautla la cuarta ciudad más peligrosa de México, relativamente cerca de la universidad. Por eso ahora nadie se explica cómo se han enviado allí estudiantes.

En shock, la hermana de Claudia, Lara cuenta que en la Universidad les dijo que era un lugar seguro. "Mi hermana quiso ir, lo tenía todo pagado y nunca había pasado nada". El miedo y la rabia se palpa entre los estudiantes del campus. "Nos matan estudiantes en la cara de la gente", gritan.