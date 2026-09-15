La hermana de la estudiante de la UGR asesinada en México cuestiona "por qué le asignaron" ese destino

El desgarrador mensaje de la hermana de Claudia Tacoronte, la joven asesinada en México: “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie”

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MorelosIndignación, consternación y conmoción por el asesinato de Claudia, la joven canaria de 21 años que fue apuñalada en repetidas ocasiones cuando estaba en una fiesta en México. La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha apuntado a la existencia de "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato en la localidad de Cuautla de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba de intercambio en México, antes de prometer que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima.

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González Saravia ha desvelado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas horas ha mantenido una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar los "avances significativos" en la investigación en torno al caso, sin que hasta ahora se hayan producido detenciones.

¿Cómo ocurrió?

Según pasan las horas se van conociendo más detalles de este crimen que ha conmocionado a la comunidad educativa española y mexicana. Al parecer, el ataque se produjo cuando Claudia salió a fumar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que se celebraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

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Fuentes de la organización que estuvieron aquella noche en el recinto han podido reconstruir uno de los últimos momentos en los que vieron a Claudia, como recoge en exclusiva el diario 'El Español'." La joven se encontraba con otros participantes antes de abandonar durante unos minutos la zona donde se alojaban. 'Vi que salió a fumar y luego pasó todo', explica una de estas fuentes. Lo que ocurrió a continuación forma parte todavía de la investigación abierta por las autoridades mexicanas", recalcan desde el medio.

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Además, 'El Español' ha podido hablar con una de las personas encargadas de la fiesta a la que acudió Claudia. Dicho testimonio apunta a que los servicios de Emergencia tardaron en llegar a la zona: "Llamamos al 911, pero la ambulancia tardó en llegar como 30 minutos".

La investigación

Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha sostenido que la investigación en marcha es "transparente" y "profesional" y ha agregado que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de un robo.

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"La Fiscalía General intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento de estos lamentables hechos con el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, la Fiscalía especializada en este delito está interviniendo", ha manifestado. "El levantamiento del cuerpo, la necropsia, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con perspectiva de género, es muy importante comentarlo", ha reseñado.

Blumenkron ha confirmado además ante la prensa que los investigadores han solicitado la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad "aledañas", incluidas las de "particulares", así como "lo que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura" de Cuautla, donde falleció Tacoronte Aguilera.

La denuncia de la familia de Claudia

Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.