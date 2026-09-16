Agencia EFE 16 SEP 2026 - 11:33h.

Se le acusa de tres delitos de agresión sexual sin penetración tras tocar los senos y la zona de los genitales a varias mujeres durante sus sesiones de masaje

Los Mossos no descartan que en los próximos días se presenten más denuncias contra este profesional

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Un fisioterapeuta de 30 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en Juncosa, Lleida, acusado de tocamientos a clientas, después de que tres mujeres denunciaran lo ocurrido durante sus sesiones de masaje.

Según ha adelantado este miércoles el diario 'Segre' y ha confirmado a EFE la policía catalana, el fisioterapeuta está acusado de tres delitos de agresión sexual sin penetración.

Los Mossos no descartan más denuncias

En sus denuncias, las mujeres aseguran que el fisioterapeuta se habría sobrepasado con los masajes, haciéndoles tocamientos en los senos y en la zona de los genitales en contra de su voluntad y expresan que se sintieron intimidadas.

Los Mossos no descartan que en los próximos días se presenten más denuncias contra este profesional, que ha ejercido tanto de fisioterapeuta como de entrenador personal en varios centros de Lleida.

Mientras, los agentes continúan la investigación para determinar si otras clientas podrían haber sufrido los mismos hechos y se espera que el detenido pase a disposición judicial entre el miércoles y el jueves.