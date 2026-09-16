Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 17:09h.

Detienen a dos entrenadores, sin aparente relación entre ellos, del club de baloncesto Joventut de Badalona, por acoso sexual a menores

Detienen a un profesor de Badalona, Barcelona, por acosar sexualmente a dos alumnas menores de 15 y 16 años

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Los Mossos d’ Esquadra han detenido al entrenador del Joventut de Badalona, un hombre de 32 años, por un delito contra la libertad sexual con víctimas menores de edad. El acusado fue detenido este pasado martes tras acosar a una menor. Además, ese mismo día otro entrenador del mismo club, fue detenido por lo mismo.

Según ha revelado el medio ‘Metrópoli Abierta’ y ha confirmado la ‘ACN’, ambos casos no estarían relacionados entre sí más allá de que los entrenadores trabajasen en el mismo club. El club ha confesado al mismo medio, que condena lo ocurro y asegura que actuará con la misma contundencia que con el primer entrenador que detuvo las autoridades.

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‘Metrópoli Abierta’, explicaba que Xavier M., de 32 años, había sido denunciado por acosar sexualmente a dos adolescentes de entre 15 y 16 años. Ambas víctimas presentaron las respectivas denuncias contra el docente de educación primaria tras recibir una serie de mensajes a través de Instagram en los que el acusado les habría pedido fotografías de carácter sexual y las habría invitado a acudir a su domicilio.

El segundo detenido por acoso sexual a algunas de sus alumnas menores

El club ha aclarado en un comunicado que los presuntos hechos por los que ha sido detenido el segundo entrenador tuvieron lugar antes de su incorporación a la entidad. También añaden que el técnico llevaba vinculado a la estructura de la Penya únicamente tres semanas y ya ha sido suspendido de manera cautelar.

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“El Club dispone de un protocolo y un procedimiento interno específico para este tipo de situaciones, que será aplicado con el máximo rigor y sin excepciones, para continuar garantizando en todo momento la protección de las personas”, explicaban desde el club a través del comunicado publicado y difundido para la tranquilidad del resto de familias.