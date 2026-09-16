Alberto Rosa 16 SEP 2026 - 14:35h.

El pequeño fue visto por última vez corriendo por un callejón cerca de un parque infantil hacia una urbanización

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Las autoridades inglesas buscan a Noah, un niño de tres años con un trastorno del especto autista, no verbal y con pérdida auditiva parcial. El niño fue visto por última vez en Merriam Close, en la loaclidad de Brantham.

Tal y como informa ‘The Guardian’. Agentes de la Policia de Suffolk informaron que Noah corrió por un callejón cerca de un parque infantil hacia una urbanización. Las fuerzas de seguridad ya han acordonado la zona y rastreado los alrededores para intentar dar con el pequeño.

Cerca de 100 personas se sumaron a las labores de búsqueda en la tarde del pasado martes y los trenes de la zona redujeron la velocidad por precaución, ante la posibilidad de que apareciera cerca de las vías.

Noah ha sido descrito un niño de tez blanca y pelo rojizo. En el momento de su desaparición vestía pantalones cortos, una camiseta blanca y unas zapatillas del mismo color con un dibujo de los conocidos dibujos animados de ‘Bluey’.