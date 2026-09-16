El suceso ha ocurrido en la planta menos tres del aparcamiento del mercado, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe

Hasta la zona se han desplazado siete dotaciones de Bomberos, que están revisando y ventilando las instalaciones que ya son seguras para su apertura

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Un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido de gravedad al inhalar gases tóxicos mientras limpiaban este martes una fosa séptica en el Mercado Central de Tarragona, tal y como ha confirmado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas en la planta menos tres del aparcamiento del mercado, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe. Según los Bomberos de la Generalitat, en la zona había una acumulación de monóxido de carbono por un atasco.

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Los sanitarios han localizado inconscientes a los trabajadores en el lugar de los hechos

Tras recibir el aviso, los equipos de emergencias han localizado inconscientes en este punto a los dos trabajadores. Uno de ellos ha fallecido y el otro ha sido trasladado en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona.

Se trata de dos operarios de una empresa de mantenimiento externa, que fueron contratados para estas tareas de limpieza, explica el medio 'Diari de Tarragona'.

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En un mensaje en la red social X, el conseller Sàmper ha lamentado este accidente laboral y ha expresado su pésame a la familia, amistades y compañeros del operario fallecido.

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"También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido crítico y desearle una evolución favorable", ha añadido.

El mercado permanecerá abierto

Hasta la zona se han desplazado siete dotaciones de Bomberos, que están revisando y ventilando las instalaciones, además del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Tarragona.

Los Mossos d'Esquadra han evacuado el mercado central y la plaza Corsina y han establecido un perímetro de seguridad y cortado el tráfico en la zona, ya que en un principio sospechaban que pudiera tratarse de una fuga de gas.

El mercado permanecerá abierto este miércoles en su horario habitual, mientras que el aparcamiento permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, adelanta el medio local.